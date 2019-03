Ærlig Ankerstjerne: Troede det var slut

Patrick Smith havnede for anden uge i træk i farezonen, men blev reddet af Oh Land

Patrick Smith og Lars Ankerstjerne kan sende en stor buket blomster i retning af Oh Land.

Hun reddede nemlig Patrick fra et faretruende exit i programmet, efter han for anden fredag ud af ligeså mange mulige stod i farezonen ved 'X Factor's liveshows.

Hele øjeblikket, hvor Patricks videre deltagelse var på vippen, var noget, der gjorde indtryk på den ellers så rapkæftede Lars Ankerstjerne.

- Jeg synes, det er helt vildt hårdt. Jeg er ikke længere udefrakommende i 'X Factor', jeg er her nu med hele min krop og hele min sjæl og er totalt investeret i det, jeg laver. Så det gør ondt og herre nas at se. Det er frustrerende, lød det fra Lars Ankerstjerne efter programmet.

- Jeg er lykkelig og taknemmelig, men det gjorde avs, at han skulle stå der, fortsatte han.

Farvel til 'X Factor': Her er hendes reaktion

Den debuterende dommer troede ikke, at elimineringen ville gå hans vej.

- Jeg nåede at tro, det var slut. Jeg vidste godt, at der lå den der Quang-sang i magasinet, som afvæbner en fuldstændigt. Men det er hårdt, og jeg forstår godt, at både Nanna (Oh Land, red.) og Thomas efterspørger, at vi får udløst det potentiale, der er i Patrick. Det tror jeg, at vi gør næste fredag.

Patrick Smith er videre til tredje liveshow, mens det blev et farvel til Andrea Brøndsted. Foto: Mogens Flindt

Quangs sang

Lars Ankerstjerne er en af Danmarks mest anerkendte sangskrivere og har blandt andet været inde over samtlige af Rasmus Seebachs fem albums. Han udråber komikeren Anders Matthesen, der skrev 'Quangs sang' til filmen 'Terkel i Knibe', for en af Danmarks bedste sangskrivere.

Se også: Kæmpe brøler: Derfor gik det galt

Han var ikke i tvivl om, at sangvalget i den såkaldte 'save me song' var det rette.

- Nogle gange kommer de allermest alvorlige budskaber pakket ind i humor, så vi kan fordøje og forholde os til dem. Budskabet i 'Quangs sang' er benhårdt og relevant. Budskabet med at verden er stor, og du er privilegeret, hvis du sidder hjemme i stuen og spiser slik, imens du ser 'X Factor', jeg synes det er en flot sang, sagde Ankerstjerne.

Se interviewet med Lars Ankerstjerne i videoen over artiklen.