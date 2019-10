Ærlige Læssø: - Det er slut

Fredagens afsnit af 'Vild med dans' blev en følelsesmæssig hård omgang for Christopher Læssø.

Sammen med partneren, Karina Frimodt, skulle han danse vals til tonerne fra Lady Gagas 'Always remember us this way', og det blev en overraskende personlig oplevelse for den 34-årige skuespiller og tv-vært, der næsten måtte knibe en tårer, da dommerne kom med deres kritik.

- Jeg valgte at sige ja til det her program, fordi jeg synes, det var på tide, at jeg ikke skulle gemme mig bag alle mulige roller i film eller teater. Det er slut nu, siger han, da Ekstra Bladet spørger ind til episoden.

- Jeg ville gerne dele lidt ud af mig selv og deltage i sådan et program her så ærligt som muligt. Og så er det klart, at nogle gange bliver det en følsom sag.

Ifølge Christopher selv har hans opvækst med en far, der ikke var der, og en enlig mor betydet, at han altid har gemt sig bag flere lag, så folk ikke umiddelbart kan se, hvor sårbar han i virkeligheden er.

Personlig sang

Det var specielt sangen fra Lady Gaga, der påvirkede Christopher Læssø og fik ham til at smide masken i aftenens program. Han er dog noget kryptisk omkring hvorfor.

- Det her nummer betyder meget for mig, men det er knyttet op til noget, som er privat, siger han og ønsker ikke at uddybe yderligere.

Selvom det blev emotionel aften for Christopher Læssø, der også undervejs måtte opmuntres med et kram fra dommer Jens Werner, er han stadig glad for sin deltagelse i programmet.

- Det kan gå alle mulige veje, men jeg har ikke noget mod at være personlig, bare det ikke bliver privat, siger han.

- For mig er det meget personligt at lave de her ting her, fordi jeg knokler rigtig meget sammen med Karina.

Om det hårde arbejde også sikrer ham en billet videre i konkurrencen næste gang, finder vi ud af, når 'Vild med dans' igen løber over skærmen fredag klokken 20.00 på TV2.

