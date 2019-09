Ærlige Maja: - Jeg overvejede at kaste håndklædet i ringen

Der er noget nær uendeligt langt fra Skat og Skatters stormende forelskelse i 'Gift ved første blik' til den relation til hinanden Maja Foldager Pedersen og Frederik Gottorp Fornitz forsøger at bygge op til hinanden.

Mens Skat og Skatter - altså Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen - har kysset, krammet og sagt 'de tre ord' til hinanden, er Maja og Frederik ikke nået til så meget som et tantekys i deres tv-ægteskab.

Maja Foldager Pedersen lægger i 'Gift ved første blik' ikke skjul på, at hun synes, at forholdet til Frederik Gottorp Fornitz er svært. Direkte spurgt, om hun var ved at opgive eksperimentet, svarer hun da også, at tanken strejfede hende.

- Jeg ville virkelig gerne eksperimentet, og jeg havde et ønske om at jeg, uanset hvordan eksperimentet ville ende, blev klogere på mig selv. Jeg overvejede at kaste håndklædet i ringen, men det var jo ikke det, jeg havde meldt mig til eksperimentet for. Jeg ville jo netop gerne være nysgerrig på den person der stod overfor mig og lære ham at kende, siger Maja Foldager Pedersen til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at en af grundene til, at hun meldte sig til 'Gift ved første blik', var, at hun gerne ville bryde nogle af de mønstre, hun typisk følger.

- Jeg har tendens til at være fejlfinder og hurtigt melde mig ud af en relation, hvis det ikke føles rigtigt. Det ville jeg rigtig gerne arbejde med og derfor blev jeg i eksperimentet, selvom det var svært, siger hun.

Selvom 'Gift ved første blik' ikke var stormende kærlighed ved første blik, så kan Maja Foldager Pedersen godt se, hvorfor hun blev matchet med netop Frederik.

- Som jeg også får nævnt i programmet, så er Frederik et enormt varmt menneske med god humor, hvilket er kvaliteter jeg sætter stor pris på. Vi har også mange fælles værdier og har det samme politiske ståsted. Så jeg kan godt se de ting, vi er blevet matchet på. Frederik og jeg vælger hurtigt at forsøge at være her-og-nu, og det indebærer, at vi har fokus på at opbygge en vennerelation og lære hinanden at kende. Så vi var ikke hurtige til at kaste os ud i de store romantiske følelser, siger hun.

Frederik Gottorp Fornitzs fortid har haft en stor indflydelse på tv-ægteskabet mellem ham og Maja. Hans manglede selvværd og rutine i at tale om følelser har sendt hende på overarbejde.

- Jeg var ret spændt på omverdenens reaktioner, men jeg har oplevet den største opbakning og støtte. Det har været rart at mærke, da man jo ikke har en idé om, hvordan ens historie bliver fortalt og modtaget. Der er særligt en oplevelse, der har gjort indtryk. Efter et møde med et forældrepar, så krammer faren mig og spørger, hvordan jeg har det. De havde fulgt med i programmet og syntes det så lidt hårdt ud. Det var meget rørende, siger Maja Foldager Pedersen.

