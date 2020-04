Ærlige Wafande: Jeg hadede det

Det var et kæmpe tilbud, der sidste år tikkede ind i indbakken, da musikeren Wafande fik mulighed for at deltage i tv-programmet 'Over Atlanten'.

Her sejler seks kendte danskere 6000 kilometer over Atlanterhavet i selskab med professionelle sejlere, og det var et flueben i livet, man gerne vil tikke af, mener Wafande.

Men sejlerlivet viste sig ikke at være reggae-stjernens kop te.

- Min far var sømand, og jeg tænkte, at jeg måske kunne komme tættere på ham. Så både følelsesmæssigt og eventyrmæssigt var det en tur, jeg ikke kunne sige nej til, og jeg tænkte, at jeg måske kunne finde mig selv og se det som noget meditativt.

- Men det blev ikke det. Det var hårdt, grænseoverskridende på mange måder og ikke på den måde, jeg troede.

- Jeg er rimelig rastløs, så at være fanget på en båd med mange fremmede mennesker bryder jeg mig ikke om. På dag to eller tre var jeg allerede træt af det, så det var hårdt, forklarer Wafande.

Musikeren, der står bag hits som 'Gi' mig et smil' og 'Uartig', ville aldrig gøre det igen. Det er han helt overbevist om.

- Det var da smukt med solnedgangene og delfiner, der springer ved siden af båden. Men når de har gjort det 17 dage i træk, så er det bare store fisk.

- Det er helt slut, og det bliver ikke bedre efter at være kommet hjem. Jeg hader det lige så meget nu, som jeg gjorde på båden, siger han.

Men selv om turen ikke blev det terapeutiske eventyr, han havde håbet på, så har Wafande lært én vigtig ting om sig selv.

- Jeg er ret socialt anlagt og er sjældent alene, for jeg er tit omringet af mennesker. Derfor troede jeg, at det ville føles rimelig normalt at være omringet af mennesker hele tiden, men det jeg savnede mest, var min alenetid.

- Alle mine venner og tidligere kærester har altid sagt til mig, at nu skulle jeg lige være lidt alene. De har sagt, at jeg skulle slappe af og ikke lave noget hele tiden.

- Så måske havde de ret i, at jeg skulle være bedre til at være alene. Jeg skal lære at kede mig og være sammen med mig selv, forklarer Wafande.

Han føler ikke, at han kom tættere på faren, som pludselig forsvandt ud af otte-årige Wafandes liv.

- Min far var på et fragtskib, så det er jo noget andet end vores lille jolle. Det var en idealisering i mit hoved, men jeg lærte nok mere, at jeg skal værdsætte min alenetid.

- Til gengæld er jeg glad for nogle af de venskaber, jeg har fået. Men jeg ville ikke gøre det her igen, slår han fast.

Udover Wafande medvirker diamanthandler Katerina Pitzner, tv- og radiovært Anders Lund Madsen, kunstner Kristian von Hornsleth, kok Jesper Vollmer og youtuber Julia Sofia Aastrup i anden sæson af 'Over Atlanten.

Programmet sendes på Kanal 5 og Dplay.