Afblæst: Her er hans reaktion

Den mangeårige vært for 'Robinson Ekspeditionen' mener, at TV3 laver 'en Mette Frederiksen'

Jakob Kjeldbjerg er i gang med at ordne have, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen, og den interesse får han masser af tid til at dyrke i den kommende tid.

Torsdag kom det nemlig frem, at NENT Group, der står bag TV3, har valgt at afblæse årets 'Robinson Ekspeditionen'. Et valg værten siden 2004 til fulde forstår.

- De kører en Mette Frederiksen. Rettidig omhu. Jeg har selv oplevet en evakuering i langbortistan tilbage i 2010. Coronavirus raser, og det kan godt være, at mange i Danmark mener, det er ved at være ovre, men det er det altså ikke, når man kigger ude i verden og særligt Sydøstasien, siger han med henvisning til, at ekspeditionen plejer at blive afviklet i Filippinerne.

- Det er ærgerligt. Jeg ville meget gerne ud og piske unge, håbefulde danskere rundt på en øde ø, men i forhold til den virkelighed der har ramt os i det her forår og sommer, så kan det ikke være anderledes.

Siden 2004 har Kjeldbjerg stået i spidsen for ekspeditionen. Foto: Anthon Unger

Frygter andenbølge

Det er kun anden gang siden 1998, at ekspeditionen er på pause. Tilbage i 2012 var det frivilligt, da hele konceptet skulle evalueres, og man kom frem til, at man skulle tilbage til rødderne og det, det hele handler om: nemlig overlevelse.

Denne gang er det en tvungen aflysning af sæsonen.

- Jeg har en virkelig 100 procent afklaret fornemmelse denne her gang. Jeg ved, det kommer igen, og jeg ved, hvor populært det var sidst, vi slap. Vi skal stå derude 200 mennesker, det vil sige 80-90 danskere, når en eventuel andenbølge rammer. Hvis vi tager afsted nu, så tager vi en chance, og det må vi jo ikke, siger Jakob Kjeldbjerg.

- Troede du, at du skulle afsted i år?

- Da det lukkede ned i marts, tænkte jeg, at det var slut. Men da tallene blev bedre, håbede jeg. Jeg går ud fra, at man har arbejdet på alt muligt undervejs. Jeg håbede nok, at pandemien lukkede ned, hvilket jeg jo godt er klar over var urealistisk.

Sidste års vinder Nis Prio hyldes for sejren. Foto: Jan Sommer

- Kunne man ikke have afviklet det et andet sted. Fx en 'Robinson Ekspeditionen' på Bornholm?

- Det er Banijay, som jeg tror er verdens største produktionsselskab, der står bag det her. Jeg vil gætte på, at de producerer i 40-50 lande, så lur mig, om ikke der et eller andet sted i hovedsædet i Paris har siddet nogle og snakket om, hvor man ellers kunne gøre det. Det er mit bud. Jeg tror godt, man kan regne med, at alle muligheder er tænkt igennem. Der er ingen tvivl om, at der er kæmpet til det sidste, vurderer Jakob Kjeldbjerg.

Nu kan han i stedet fokusere på sin have og pleje familien, hvor hans to døtre, der ellers var flyttet til England, atter er tilbage i hjemmet i Frankrig grundet pandemien.

- Jeg ved, at TV3 og NENT roder med forskellige idéer. Jeg står standby, hvis der kommer noget, de mener, jeg passer til. Jeg håber bare, der kommer styr på det her coronavirus.

- Og selvom dåbsattesten viser 50, så går jeg ud fra, at du er klar på mere 'Robinson' til næste år?

- Ja, man kan sige, at nu får jeg endnu mere tid til at arbejde på den sixpack, der forsvinder mere og mere. Jeg bliver ved at sige, den er der, men min kone kan ikke se den. Sådan er der så meget, griner han.

