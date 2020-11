Afbud i aften: 'Vild med dans' ramt af corona

Corona har for alvor ramt 'Vild med dans'.

I aften må to dansepar derfor stå over, og konkurrencen bliver sat midlertidigt på hold. Det har TV2 netop meddelt til Ekstra Bladet.

Det er Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst samt Janus Bakrawi og Karina Frimodt, der må stå over, da Silas Holst og Karina Frimodt har været i nær kontakt med en coronasmittet. Derfor er de nu i isolation, oplyser TV2.

- To af vores professionelle dansere, Silas Holst og Karina Frimodt, har været i nær kontakt med en coronasmittet i forbindelse med deres arbejde på musicalen 'Dirty Dancing' i Aarhus. Derfor skal de begge være i selvisolation indtil lørdag, hvor de kan få testsvar, og kan ikke danse med deres partnere i aftenens 'Vild med dans', lyder det fra underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech.

Store ændringer

De to dansere får, som underholdningsredaktøren siger, først deres testsvar lørdag, som er fire dage efter, de har været i kontakt med den smittede, som sundhedsmyndighederne anbefaler.

Afbuddet fra de to par vil naturligvis give store ændringer i aftenens 'Vild med dans'.

- Det har været for sent i forløbet til at finde erstatningspartnere til Janus og Nukâka – for med fairness i konkurrencen for øje, kunne det have været en ulempe at stille op med en ny partner med så kort varsel, siger Thomas Richardt Strøbech i en pressemeddelelse.

De resterende syv par skal stadig på gulvet, men selve konkurrencen vil være sat på hold. Der skal altså ikke stemmes og der vil ikke blive sendt nogen ud af dansedysten.

- Alle ni par har knoklet for at blive klar til i aften, og det er simpelthen så ærgerligt, at vi må undvære vores to dansepar og den dans de har trænet på hele ugen, og som de havde glædet sig til at vise i aften, lyder det fra underholdningsredaktøren, der fortsætter:

- Men vi skal stadige nyde synet af syv par – så vi holder en midtvejsfest med syv fantastiske danse, spændende gæsteoptrædener fra Peter AG og Ida Corr samt en veloplagt midtvejsevaluering både fra dommerne og parrene selv, nu hvor alle er nået så langt i konkurrencen, lyder det videre fra Thomas Richardt Strøbech.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at ingen deltagere i årets 'Vild med dans' er direkte syge af corona.

- Lige nu er der ingen, der er testet positiv for corona og ingen af de fire dansere har symptomer, siger Thomas Richardt Strøbech.

TV2 oplyser, at de stadig håber at kunne afvikle finalen i 'Vild med dans' 19. december, og at det i stedet for tre par bliver med fire.