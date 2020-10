Aflyser bryllup: Havde ikke set det komme

For under to måneder siden annoncerede en lykkelig Janus Bakrawi, der i øjeblikket er aktuel i 'Vild med dans', at han og kæresten Kira skulle giftes, efter han havde været på knæ og friet.

Men forleden meddelte skuespilleren til sine fans' store overraskelse, at brylluppet ikke blev til noget, og at de to i stedet var gået fra hinanden.

'Gifteriet blev ikke til noget alligevel. Så en stille og rolig aften med Maggie ved søerne,' skrev skuespilleren til et billede, han har delt af sin hund ved søerne i København.

Da Ekstra Bladet mødte Janus Bakrawi fredag aften, efter han dansepartneren Karina Frimodt havde sikret sig endnu en fredag i 'Vild med dans', lagde han ikke skjul på, at bruddet har været hårdt.

Revser dommerne: Det er forkert

Samtidig fortalte Bakrawi, at han slet ikke havde set det komme.

- Det er jo ikke det, jeg havde set komme. Sådan var det også meget Kia. Det var ikke noget, vi havde set komme, sagde han og fortsatte:

- Det er sådan, livet er nogle gange.

Janus og Karina klarede sig overbevisende igennem nåleøjet i fredagens 'Vild med dans'. Det til trods for, at Janus har haft en svær uge. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Janus Bakrawi har 'Vild med dans' dog hjulpet ham til alligevel at finde smilet frem trods den svære situation, han står i.

- Jeg har heldigvis masser af 'Vild med dans'. Det kan få tankerne på noget andet, og det er dejligt at være sammen med Karina og de andre. Helt fra hjertet. Folk er så søde. Der er ikke nogle primadonnaer. Der er god stemning. Så det er fedt at komme her. Det hjælper meget på det hele, lød det fra Janus, der ikke lagde skjul på, at bruddet dog har påvirket ham den seneste tid.

Totalt overraskede: - Det var frygteligt

- Humøret har svinget en lille smule, lad mig sige det på den måde, sagde han, inden han afsluttede:

- Men det gik bare ikke. Der var ting, vi ikke var fælles om.