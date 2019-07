Afroamerikansk havfrue-skuespiller vækker vild debat

Beslutningen om at hyre den afroamerikanske skuespiller Halle Bailey til at spille rollen som Ariel har skabt debat på nettet

En filmatisering af Disneys udgave af 'Den lille havfrue' er på vej fra Walt Disney Studios.

Her bliver havfruen Ariel, kong Triton og havheksen Ursula spillet af 'rigtige' mennesker, og 3. juli annoncerede Disney så navnet på hovedrolleindehaveren.

Rollen som Ariel skal spilles af den 19-årige Halle Bailey, der blandt andet har udgivet musik med sin søster under navnet Chloé x Halle.

'Efter en omfattende søgen er det helt tydeligt, at Halle har den sjældne kombination af ånd, hjerte, ungdom, uskyld og substans plus en fantastisk sangstemme - alle de afgørende kvaliteter, der er nødvendige for at spille denne ikoniske rolle', lyder det fra instruktør Rob Marshall i en pressemeddelelse.

Halle Bailey. Foto: Ritzau Scanpix

Ødelægger barndomsminder

Men ikke alle var begejstrede for beslutningen om at lade Bailey, der er afroamerikansk, spille Ariel, som mange tilsyneladende forbinder med den rødhårede tegneserieversion fra 1989.

På sociale medier udtrykte mange - hovedsagligt hvide - deres mishag med, at Ariel ikke skulle spilles af en hvid skuespiller, og klager over, at deres barndomsminder er ødelagt under hashtagget #NotMyAriel.

Mange bruger det dog også til at gøre grin med, at en havfrues etnicitet kan have betydning for andres barndomsminder.

Imagine being mad about the race of a raw fucking fish #NotMyAriel pic.twitter.com/mQC10NkF8s — ugly and fat (@ThickBisquick) 4. juli 2019

Ikke desto mindre er mange vrede.

#NotMyAriel Disney oppresses white and and red haired people pic.twitter.com/n68tJAHxKi — toymazaz (@toymazaz) 5. juli 2019

'Hans Christian Andersen skabte Ariel som hvid og dansk, og så vidt vides er Danmark ikke Afrika', skriver én.

Se også: Mød virkelighedens Ariel: Melanie lever af at være havfrue

H.C. Andersen ville have støttet det

Men faktisk ville den berømte danske eventyrforfatter tage valget af skuespiller helt roligt, vurderer Johs. Nørregaard Frandsen, der er professor og leder af H.C. Andersen Centret.

- Det siger jo virkelig meget om den amerikanske tænkning, at hun ikke må være sort. Det afspejler en fuldstændig syg debat, konstaterer han om de seneste dages debat.

- Som Andersen-forsker har jeg absolut intet problem med, at havfruen i denne filmatisering har en anden hudfarve, slår han fast og tilføjer, at det ville forfatteren, hvis værk har inspireret filmen, heller ikke have.

- H.C. Andersen mente faktisk ikke så lidt om mørke mennesker for sin samtid. Han lavede et skuespil, der hed 'Mulatten', der handlede om slaveriet, som han var dybt forarget over. H.C. Andersen så ikke på de ydre forhold eller hudfarver, men på mennesket.

Til gengæld gætter Johs. Nørregaard Frandsen på, at Andersen ville være ked af, at Disney har kaldt hans havfrue for Ariel. Han understreger, at de må gøre, hvad de vil, eftersom de har blot er inspireret af det originale eventyr.

- For H.C. Andersen er handler eventyret om prisen for at blive menneske. Havfruen ofrer alt - sin tunge, sin smukke, smukke tale, sin familie. Det er ikke prinsen, hun går efter - det er bare vejen til målet: At få en sjæl. Det er ikke en simpel kærlighedshistorie, men det er det så blevet hos Disney, afslutter han.

Se også: Her er de grusomme historier bag Disney-tegnefilmene