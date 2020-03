Afslører lægebesøg: Derfor havde jeg sår i ansigtet

Robin Christensen var fyr og flamme og klar til at indtage 'Ex on the Beach'. Men allerede i de første dage gik det ned ad bakke for den veltrænede Amager-dreng.

Som den opmærksomme seer måske har bemærket, render Robin Christensen rundt i villaen med sår i ansigtet, og da han gæster Ekstra Bladets tv-studie, giver han én gang for alle svar på, hvad filan der dog var galt.

- Den pool, vi havde inde i villaen, var ikke så ren, som den lige så ud, fortæller han i videoen, som kan ses over artiklen.

- Jeg havde et åbent sår, og da jeg hopper ned i poolen, er jeg så uheldig, at jeg får stafylokokker. Det starter med et enkelt sår, hvor jeg tænker, at jeg har fået presset en bums lidt for hårdt. Men en bliver til to, der bliver til tre - og pludselig havde jeg et par stykker på kinden, fortæller han.

Robin Christensen er deltager i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Da Ekstra Bladet mødte Robin Christensen i forbindelse med optagelserne, vidste han ikke, hvad der var galt. Men han kan nu afsløre, at han måtte tilses af en læge.

- Jeg kommer til lægen, vi får det tjekket, og der er simpelthen ikke nogen, der kan finde ud af, hvad der er galt med mig. De siger, det er solen og andre ting, siger han.

Det var først hjemme i Danmark, at han fandt ud af, hvad der var galt med hans hud.

- Det første, min mor siger til mig, da jeg kommer hjem og træder ind ad døren, det er: 'Du har fået stafylokokker'.

Hør Robin fortælle om den triste oplevelse i videoen over artiklen, hvor han også fortæller, hvordan det påvirkede ham i villaen.