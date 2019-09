Afslører nye optagelser: 007 i hæsblæsende biljagt

Under de nyeste optagelser til den kommende James Bond film, 'No time to die', ses en Aston Martin DB5 drifte rundt i Matera's gader. Hovedrollen spilles endnu en gang af stjerneskuespilleren Daniel Craig

Den ikoniske Bond-bil drøner ned af de smalle gader i byen Matera, der ligger i det sydlige Italien. Bilen er tæt forfulgt af, hvad man kunne forestille sig, er et par klassiske håndlangere, som James Bond altid må døje med i løbet af de action-pakkede film.

'No time to die' bliver den 25. Bond-film i en lange række af storsælgende succeser. Denne gang bliver filmen instrueret af Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of no Nation).



Men det er den gode gamle Daniel Craig, der for femte gang hopper i det skræddersyede jakkesæt for at portrættere den famøse agent en sidste gang.

I denne Bond saga drager 007 ud på en mission for at rede en kidnappet videnskabsmand. Det bringer ham på sporet af en mytisk skurk, der er i besiddelse af ny teknologi.

Daniel Craig bakkes i 'No time to die' igen op af Ralph Finnes i rollen som M og Ben Whishaw som Q.

Filmen har premiere i danske biografer 2. april 2020.