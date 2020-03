Afslører sex-favoritter: - Man kan rigtig gå til den

Der er gang i den i 'Ex on the Beach'. Ekstra Bladet havde to af deltagerne forbi til en snak om det sexglade program

'Ex on the Beach' er startet med et brag. Både i og uden for dobbeltsengen.

De nye deltagere virker til at have et ualmindeligt frit syn på sex, og allerede på første dag lærte de hinanden at kende ved at vise deres favoritter, når det kommer til sexstillinger.

- Jeg tror, det er lidt ligesom, hvis man starter på gymnasiet og ikke kender folk. Så får man gang i nogle lege og kommer tæt på hinanden. Det kan godt være, det virker lidt pinligt og akavet, men det bryder isen, og det er en god måde at lære, hvem hinanden er, siger Robin Christensen, da han gæster Ekstra Bladet og genser klippet fra programmet.

Han var ankommet sammen med Louise Jensen, der også deltager i programmet, og de gav gerne et besyv med på, hvad deres favoritter er. Louise er ikke i tvivl. Det er 'doggystyle'.

- Min er doggy. Det kan altså bare noget, det er godt, når man lige, siger hun og klapper hænderne hurtigt sammen.

- Det gør bare noget godt, og man ser som regel godt ud fra den vinkel. Man kan se lidt booty. Og det er jo meget rart, ik'. Man kan rigtig gå til den, fortsætter hun.

Robin er uenig

I programmet har der da også allerede været gang i den, hvor Louise har dyrket sex i suiten med Asbjørn Nielsen. Så meget succes har Robin Christensen ikke haft, selv om han gerne gør arbejdet, når han har sex.

- Den er meget god, men det er ikke den, jeg foretrækker, siger han om 'doggystyle' og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvad den hedder, jeg har aldrig fundet ud af det, men det er, når pigen er på toppen, hun er lidt løftet, og så er det fyren, der gør arbejdet.

Hør dem fortælle om deres favoritstillinger i videoen over artiklen, hvor Louise også forklarer, hvorfor hun ikke ønskede at lave en 69'er foran alle de andre og dermed efterlod Robin liggende tilbage som en søstjerne.