Afslører sin frække 'Ex on the Beach'-strategi

- Seerne skal jo have noget fedt at kigge på, siger Tabita Thinggaard om sit forsøg på at holde sig ind i tv-varmen

Realityprogrammet 'Ex on the Beach' er ulig mange andre formater ikke konkurrencebaseret. Derfor skal deltagerne ikke koncentrere sig om, alliancer, ø-råd eller parceremonier.

Hvis noget kan skabe panik i villaen på Mauritius, hvor 'Ex on the beach' udspiller sig, er det 'tabletten'. En smart-tablet, hvor deltagerne får at vide, hvad der nu skal ske i programmet.

Det er nemlig udelukkende produktionen, der beslutter, hvem der skal forlade villaen, og hvem der bliver.

Det manglende konkurrenceelement gør, at deltagerne i højere grad er bevidste om, at de skal være god underholdning.

Spænding

Det indrømmer Tabita Thinggaard, der sammen med Nicklas Johansen besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

- Man ved godt, at man skal være spændende for at blive derinde. Det er som om, 'Tabletten' kun synes, de spændende mennesker, skal have lov at blive, fortæller hun.

Så du gør ting bevidst for at være god underholdning?

- Jeg er i hvert fald typen, der gerne vil være med på de ting, fordi det jo netop er godt tv og fedt at se på.

’Huleleg’ utænkeligt i Danmark

I sidste uge af programmet var den 22-årige kronjyde med til den såkaldte ’huleleg’, der i sin enkelthed går ud på at hygge sig, får deltagerne forklaret i løbet af seancen.

Denne intime leg, som Tabita har været ude at forsvare, ville være helt utænkeligt i Danmark.

- Det ville man jo aldrig nogensinde gøre herhjemme. ’Nå, men lad os lige mødes til en omgang ’huleleg’’. Det er jo 100 procent, fordi vi er inde i villaen (at de leger ’huleleg’, red.), forklarer hun.

- Vi vil jo gerne have, at seerne har noget fedt at kigge på, afslutter hun.

Gør noget de ikke må

Når deltagerne kommer hjem fra optagelserne, og programmet starter med at blive vist i tv, bliver de unge mennesker også mere eksponerede – især for det unge publikum, der ligeledes kontakter deltagerne.

Tabita Thinggaard mener alligevel ikke, at man skal lægge låg på sig selv og sine udskejelser i villaen, selvom det er unge, der ser med.

Der er nemlig en mening med eskapaderne.

- For mit vedkommende vil jeg gerne komme ud med, at det er okay at have sex ligeså meget som drenge. Det er ikke fordi, sexlysten er anderledes, når man er pige. Piger har bare lidt sværere ved at udtrykke sig på samme måde som fyre, fordi det virker som om, det kun er okay, når fyre har været sammen med mange, forklarer hun.

Som det fremgår her, skal man være fyldt 15 år for at se med, når det går løs i 'Ex on the Beach'.

Under 15

Og hvis forældrene forarges, burde de kigge ind ad i stedet for, mener Tabita Thinggard.

- Hvis de er under 15 år, og sidder og ser det, gør de jo noget, de ikke må. Og det kan vi ikke tage ansvar for, siger hun afslutningsvis og refererer til det faktum, at man minimum skal være 15 år, for at se programmet.

