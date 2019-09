Afslører: Store ændringer i ikonisk TV2-program

Når 'Hvem vil være millionær' vender tilbage til skærmen, er det ikke blot med en ny vært i form af den tidligere 'Hammerslag'-vært Christian Degn i front.

TV2 lægger nemlig op til flere store ændringer i programmet.

Det fortæller Christian Degn til Ekstra Bladet.

Programmet kommer som bekendt til at blive sendt på TV2 Charlie i stedet for hovedkanalen TV2, men det er langt fra den eneste ændring, seerne vil blive præsenteret for.

- Programmet bliver i den grad piftet op. I England har de jo lige relanceret programmet med Jeremy Clarkson ('Top Gear'-vært, red.) som vært, og samtidig har de fået flere spørgsmål og mere tempo, siger han og fortsætter:

- Vi kommer til at prøve kræfter med det samme.

Christian Degn skulle ikke tænke sig længe om, før han valgte at sige ja til at være vært på 'Hvem vil være millionær'. Foto: Joachim Adrian

Ny livline

Tidligere har det været en tradition i 'Hvem vil være millionær', at der blev sendt en række særudgaver, hvor kendte danskere sad i den varme stol i håbet om at samle en stor stak penge ind til et godt formål, men også det er der ifølge Christian Degn ændret på i de nye programmer.

- Det bliver ikke noget med kendte danskere, men i stedet helt almindelige danskere, der ser tv, og som har viden om forskellige ting. Det bliver ikke nogen, vi kender i forvejen, der sidder i stolen, men det er mennesker, hvor det virkelig vil betyde noget for dem at vinde de her penge.

Derudover vil der i programmet være fokus på enkeltpersoner frem for par, som har været tilfældet i tidligere sæsoner.

Før har kendte danskere kunne deltage i 'Hvem vil være millionær' i den gode sags tjeneste (her tv-værterne Katrine Hertz Mortensen og Mikkel Kryger), men det bliver der nu lavet om på. Foto: Henrik Ohsten

I 'Hvem vil være millionær' har det indtil nu som deltager desuden været muligt at benytte sig af tre livliner undervejs i programmet og dermed få hjælp til at svare på spørgsmålene i kampen om millionen, men i de nye afsnit af programmet kommer der til at være en ny og fjerde livline.

- Den nye livline kommer til at give mig sved på panden. Den hedder 'Spørg værten', og deltageren har derfor mulighed for at stille mig et spørgsmål, som jeg så skal forsøge at svare på. Tænk, hvis jeg ikke kan svare på det. Det tør jeg slet ikke at tænke på, siger Christian Degn med et grin.

TV2 har endnu ikke villet afsløre, hvornår den nye sæson af 'Hvem vil være millionær' løber over skærmen igen.

