Afslører vanvittig detalje: Det så du (heldigvis) ikke på tv

Mandag aften trak 43-årige Michael Bjørnlund det korteste strå, da resten af deltagerne på opfordring fra alfahannerne Jaffer og Kenneth valgte at stemme ham ud i ø-rådet.

Det til stor skuffelse for Michael selv, der igennem hele ekspeditionen har vist sig som en af de stærkeste spillere.

- Jeg har jo fra start af ikke lagt skjul på, at jeg ideelt set ønskede at stå med de allerstærkeste spillere som mine konkurrenter til sidst. Det var min tilgang til det. Men der var nogen, der spillede anderledes end mig, og de valgte så at smide mig ud, så de sikrede sig, at de havde større chance for at gå videre selv, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg kunne godt have ønsket mig, at Jaffer og Kenneth viste lidt mere mandsmod. Men folk spiller spillet forskelligt, og sådan er det. Der er slet ikke noget ondt blod der, men jeg synes, de var kyllinger, og jeg var selvfølgelig ærgerlig, fordi jeg følte mig stærk. Men det var fair play. Sådan er det.

Fantastisk oplevelse

Selvom Michael måtte se sig slået ud langt før, han håbede, har han ikke fortrudt et sekund, at han meldte sig til ekspeditionen.

- Det var en fantastisk oplevelse, og jeg ville gøre det igen anytime. Jeg synes også, at jeg klarede det rigtig godt objektivt set, og jeg nåede rigtig langt, selvom alle selvfølgelig gerne vil havne i finalen, siger han og fortæller, at deltagelsen i 'Robinson Ekspeditionen' også har fyldt meget, efter han kom hjem til Danmark igen.

- 'Robinson' fylder jo utrolig meget stadig. Der er også flere af de mennesker, jeg mødte dernede, som jeg stadig ser og har kontakt til. Jeg har haft en oplevelse med dem, som var helt fantastisk, og som jeg kan dele med dem, og som det kun er os, der forstår, siger han.

Under sin deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen' tabte Michael sig 12 kilo på de 31 dage, han opholdt sig på øen. Dem tog han dog hurtigt på igen, efter han vendte hjem til Danmark.

- Jeg tabte de 12 kilo, selvom jeg ikke havde meget at give af. Jeg har ikke vejet så lidt, siden jeg var 17 år. Jeg kom ned på 84 kilo. Nu er jeg oppe på 92 igen. Men jeg tog syv kilo på på en uge, så det gik virkelig stærkt. Jeg var hurtigt på højkant igen, og så var det bare med at holde mig fysisk aktiv.

Selvom Michael var ærgerlig over sit exit, tog han det med et smil. Foto: TV3

Problemer med maven

Selvom seerne får indblik i mange forskellige ting under 'Robinson Ekspeditionen', så er det langt fra alle Michaels bedrifter, seerne har fået mulighed for at opleve på skærmen. Særligt en episode står klart i Michaels hukommelse, når han tænker tilbage på sin tid i 'Robinson Ekspeditionen'.

- På øen blev det et helt stort samtaleemne, at der gik 17 dage, hvor jeg ikke var ude at skide. Det skete først på på dag 19. Da jeg så fortalte om, at det var sket til de andre, blev de rigtig glad, siger han med et grin.

På trods af den lange leveringstid havde Michael dog ikke smerter i maven eller andre gener.

- Jeg havde ikke ondt i maven, men jeg blev ret bekymret, for normalt går jeg regelmæssigt på toiletbesøg. Så det var helt vildt. Jeg tænkte, hvad fanden sker der?, siger han og fortsætter:

- Jeg begyndte at tænke, hvor galt det her kunne gå. Steffen begyndte at fortælle, at man kunne få forsteninger i tarmene, hvis man ikke gik på toilettet i lang nok tid. Jeg blev egentlig ret bekymret, så jeg var ret lettet, da det så endelig skete igen.

Så gik den ikke længere for Michael. Foto: TV3

Også produktionen var bevidste om, at ikke alt var, som det skulle være i Michaels tarmsystem.

- Jeg fik at vide, at så længe, jeg ikke havde ondt, og jeg ikke var skidt tilpas over det, så skulle jeg bare lade det være, siger han og griner:

- Jeg vil tro, at det er en eller anden form for rekord, hvis ikke det ér en rekord. Måske har jeg faktisk slået 'Robinson'-rekord, griner han.

