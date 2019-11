Afslører vild hemmelighed: Det så du ikke på tv

Fredag aften kunne Jakob Fauerby og Silas Holst hæve trofæet og kalde sig vindere af 'Vild med dans' 2019 - vel at mærke som det første par af samme køn nogensinde i verdenshistorien.

Men faktisk var der en stor risiko for, at parret aldrig nåede så langt i danseprogrammet. Deres 'Vild med dans'-deltagelse var nemlig i stor fare i starten af programmet.

Det afslører Silas Holst i et Instagram-opslag, hvor han samtidig sender en stor hyldest til sin partner, Jakob Fauerby.

'Tænk at vi gjorde det! Især når man tænker tilbage på uge 4 i vores moderne dans, og din minisk sprang', skriver Silas Holst og afslører dermed for første gang, at Fauerby har været plaget af en stor skade undervejs i forløbet.

Skaden var så voldsom, at parret overvejede kraftigt, om de var nødt til at trække sig fra programmet.

'Hvad I kære seere ikke ved er, at vi sad på produktionskontoret onsdag eftermiddag inden udsendelse nr. 5 og snakkede om, om vi blev nødt til at trække os, da Jakob ikke kunne gå', skriver Silas Holst videre.

Gav grønt lys

Som konsekvens af skaden var det umuligt for Fauerby at træne op til program fem.

Det afholdt ham dog ikke fra at lære koreografien til parrets næste dans, som han tillærte sig ved blot at kigge på trinnene.

'Lægen ringede og gav grønt lys torsdag aften, og Fauerby fik tre timer torsdag aften til at lære samba til om fredagen. Det er det vildeste, jeg har prøvet i 'Vild med dans'. Du lærte samba på TRE TIMER, Fauerby!! Imponeret', skriver Silas Holst videre i opslaget.

I den samba, som parret skulle danse fredagen efter, fik de to herrer kritik fra dommerne for at bruge deres arme for meget. Dommerne påpegede samtidig, at Fauerby og Holst manglede de klassiske sambatrin i deres dans.

Tårerne fik frit løb efter sejren. Foto: Ernst van Norde

Dommerne - eller seerne - vidste dog ikke, hvad årsagen til den særlige samba var.

Fauerby og Holst fik 22 point fra dommerne for deres noget utraditionelle samba, hvilket er deres næstlaveste point igennem hele sæsonen. Alligevel formåede de altså at komme stærkt tilbage i konkurrencen.

Jakob Fauerby har ikke selv kommenteret sin skade, men han har dog været til tasterne og skrevet et par ord som svar på Silas Holsts oplslag.

'Savner dig allerede - nu plejer vi at starte på ny dans! Tak for tre vidunderlige måneder i selskab med dit utrolige væsen og talent', skriver han.

Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra 'Vild med dans'-vinderne, men uden held.