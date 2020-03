Afslører: Ville stikke af fra tv-program

Wafande og Katerina Pitzner fik nok af 'Over Atlanten' og forsøgte at finde et fartøj, der kunne hente dem

'Over Atlanten' er et vildt eventyr, hvor de seks kendte danskere bliver presset til det yderste på de omkring 6000 kilometers sejlads fra Lanzarote til Saint Martin i Caribien.

Med ombord er også kaptajn Jesper Bank og andre garvede sejlere som Martin Kirketerp. Men turen, der snart vises på Kanal 5 og streamingtjenesten Dplay, er langt fra den romantiserende forestilling, man kan have.

Det afslører musikeren Wafande og diamantdronningen Katerina Pitzner, der begge deltager i den nye sæson.

- Det var et helvede, siger Wafande bramfrit, da Ekstra Bladet møder ham på pressemødet forud for programmet.

- Prøv at forestille dig at være fanget på en båd med 15 fremmede mennesker og ikke kunne komme væk. Det var ikke lige, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg følte mig fanget. Jeg er et rastløst menneske, og det var ikke så inspirerende, som jeg havde håbet på, siger Wafande.

Aktuel i nyt tv-program: - Et helvede!

Han indrømmer, at han havde en romantiseret forestilling om turen før afgangen fra Lanzarote.

- Jeg havde en idé om, at jeg skulle tættere på min far, som var sømand, og den del, jeg nok ikke havde forberedt mig på, var, hvordan man sejler i virkeligheden. Man sejler jo zig-zag. Det er utroligt, så meget der er udenom. Det var hårdt arbejde, og man blev presset på søvn. Vi sov i fire timer og sejlede i fire timer i 18 dage. Der kan man godt nå at komme i jævnt dårligt humør i længden.

I dag smiler Wafande, men det gjorde han ikke på båden. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Var det sådan, at du glædede dig til, at du kom i land, så du kunne slippe væk?

- Ja, er du sindssyg. På tredjedagen skulle jeg bare væk, og så var der lang vej. Jeg forsøgte også, da vi ramte Caribiens ø-hav, at ringe til diverse marinaer, så de kunne komme og hente mig på båden. Jeg prøvede faktisk alt. Også at se om jeg kunne finde et helikopter-charterfirma eller en taxabåd, der kunne komme og hente mig og Katerina. Jeg ringede til marinaen i Saint Martin og sagde med jamaicansk accent 'ya man, please'. Jeg ville rigtig gerne væk.

Holdet i den nye sæson af 'Over Atlanten' før afgangen. Foto: Carsten Andersen/Discovery Networks Danmark

Vanvittig tur

Helt på bølgelængde er Katerina Pitzner, der var en smule skuffet, da hun endelig fik fast grund under fødderne. Hun beskriver turen som 'grotesk'.

- Det var en vanvittig tur på mange måder. Det er sjovt at have oplevet, men når man ikke får sin nattesøvn i 18 dage, er det ret stressende for alle. Der er en grund til, at det er blevet brugt som torturmiddel at fratage folks deres søvn, siger hun.

Diamantdronningen bekræfter Wafandes udmelding om, at de forsøgte at komme væk.

- Wafande og jeg havde store planer og vores tasker klar, men der blev lukket og slukket. Vi skulle ligge for anker den sidste nat, og det var virkelig, virkelig, virkelig opslidende. Vi var kommet over Atlanten, men vi får så at vide, at vi ikke kan komme i havn, fordi der ikke er plads. Jeg sagde 'stik mig nummeret til den havnekaptajn, jeg har dollar og diamanter, jeg skal fandeme nok få os ind', men jeg måtte ikke få det, griner hun og fortsætter:

- Wafande og jeg tjekkede både taxi-boatservice, og om der fandtes über for både, da vi fik mobildækning. Vi tjekkede også for helikopter-service. Der kunne jeg godt se, at både kaptajnen og produktionslederen blev lidt blege om næbbet. Havde det været 'Diamantfamilien', var vi skredet, for der er hele præmissen, at tv-holdet følger os og ikke omvendt. Men det måtte vi ikke, og meget klogt sørgede de for at kaste anker langt væk fra land, så vi ikke kunne svømme ind.

- Var du klar til det?

- Ja, det kan jeg love dig for.

Se også: Kærligheden brast: TV2-kendis er blevet single

Ingen triumf

Katerina Pitzner ærgrer sig over, at hun ikke kunne gå i land med en følelse af triumf. Dertil fik de seks kendisser for meget hjælp af de garvede sejlere, mener hun.

- Jeg havde en 'var det dét'-følelse. Jeg føler ikke, jeg har præsteret noget, eller at jeg kan triumfere, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde måske følt det, hvis vi havde fået en båd, et søkort, en slutdestination og et 'god tur'. Så var vi blevet udfordret.

Katerina Pitzner fik nok, da holdet ikke måtte sejle i havn. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selv om der var øv-momenter undervejs, så har både Pitzner og Wafande også positive ting at tage med sig hjem.

- Når alt kommer til alt, er jeg glad for, at jeg har prøvet det. Det er den samme fornemmelse, som når folk siger 'du kan ikke sige nej til noget, du ikke har smagt'. Det var da også helt vildt smukt, men når du har set delfiner 12 gange, så er det jo bare delfiner. Fisk, siger Wafande.

Skal på sit livs rejse: Glæder sig til at komme væk fra alt

Pitzner har også højdepunkter at fremhæve.

- Jeg kan huske en fantastisk nattevagt sammen med Anders (Lund Madsen, red.), hvor han ligger på dækket og snorksover, og jeg står ved roret i to og en halv time med Martin Kirketerp, imens vi brager igennem med mellem 18 og 20 knob ind i den mørke nat. Det var fedt. Virkelig fedt. Der har været nogle fantastiske highlights, men hvis jeg skulle være med igen, skulle vi udfordres lidt mere, slutter hun.

Holdet til den anden sæson af 'Over Atlanten' består af Wafande, Katerina Pitzner, kok Jesper Vollmer, YouTuber Julia Sofia Aastrup, kunstner Kristian von Hornstleth og tv-personlighed Anders Lund Madsen.