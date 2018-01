Afsløret i svindel: Nu stiller han op i populært talentshow på TV2

Martin Hulbæk, der tidligere er blevet afsløret i massiv svindel i 'Operation X', deltager i 'Danmark har talent' under et nyt navn

Hver lørdag blænder TV2 op for et nyt afsnit af det populære talentshow 'Danmark har talent', hvor Peter Frödin, Cecilie Lassen, Jarl Friis-Mikkelsen og Thomas Buttenschøn sammen forsøger at finde det næste danske talent, der kan gå hjem med en præmie på 250.000 kroner.

I lørdagens afsnit imponerede den 42-årige hypnotisør Martin Castor dommerne med et hypnose-nummer, hvor de fire dommere på egen krop kunne mærke, hvordan man med lukkede øjne kan føle en fjer, som rører en anden på hagen, eller tre tryk på en andens arm.

Hypnosenummeret gjorde så stort indtryk på Jarl Friis-Mikkelsen, at han kvitterede med at give Martin Castor den såkaldte 'guldknap'. Dermed røg hypnotisøren direkte videre til programmets live shows, som løber af stablen om få uger.

Afsløret i svindel

Men den opmærksomme seer vil måske have bemærket, at Martin Castor har været på skærmen på TV2 før.

I 2008 blev han i TV2-programmet 'Operation X - De falske Åndemagere' afsløret i massiv svindel. Dengang gik Martin Castor dog under navnet Martin Hulbæk og arbejdede som clairvoyant.

Alle dommerne var imponeret over Martin Castors hypnosenummer i 'Danmark har talent'. Foto: Per Arnesen/TV 2

Se også: Vildt 'X Factor'-drama: Hvad laver du, Sanne? Var det en fejl!?!

I programmet kunne værten Morten Spiegelhauer og hans hold afsløre, at Martin Hulbæk gentagne gange snød sine klienter på det groveste, når de kom til ham for at få viden om deres afdøde familiemedlemmer og kære.

Via skjult kamera kunne TV2-holdet dokumentere, at Martin Hulbæk blot søgte sig frem til oplysninger om sine klienters familiemedlemmer på internettet og tog dyre domme for en konsultation, hvor han udgav sig for at være et medie.

I flere tilfælde kom Martin Hulbæk endda med informationer om ikke-eksisterende og fiktive personer, som 'Operation X' havde oprettet på internettet for at afsløre hans svindel.

Alligevel er Martin Hulbæk nu blevet castet til programmet 'Danmark har talent', som bliver sendt på selvsamme kanal, der afslørede ham i svindel for 10 år siden.

Sådan så Martin Hulbæk (nu Castor) ud, da han i 2008 blev afsløret i svindel i programmet 'Operation X'. Foto: Bastard Film

Se også: Felix Smith: Forældre er forfærdelige dommere

Ikke et problem

Overfor Ekstra Bladet bekræfter TV2, at det er Martin Hulbæk (nu Castor), der i år er en del af 'Danmark har talent'. De finder dog ikke hans deltagelse problematisk.

- Martin Castor er hverken dømt eller sigtet for at have svindlet i den pågældende sag. Han arbejder ikke længere som clairvoyant, ligesom han i 'Danmark har talent' stiller op med hypnose som underholdning og ikke clairvoyance. I 'Danmark har talent' vil vi gerne give alle folk en chance, og da den pågældende sag er 10 år gammel, vurderer vi ikke, at den skal være en hindring for en optræden i et underholdningsshow indenfor et anderledes felt, siger TV2's underholdningsredaktør, Thomas Richard Strøbech, til Ekstra Bladet.

Ifølge underholdningsredaktøren foretager produktionsselskabet BLU baggrundstjek af alle deltagere, og i forbindelse med tjekket nævnte Martin Castor selv sin fortid.

Se også: TV2-vært afslører: For det meste er jeg bare en brik, der flyttes rundt

- Produktionsselskabet baggrundstjekker deltagerne, og Martin Castor gjorde selv BLU opmærksom på sagen. Da han har en ren straffeattest, vurderede vi ikke hans deltagelse som problematisk.

Jarl Friis-Mikkelsen trykkede på 'guldknappen' og sendte Martin Castor direkte til de kommende liveshows. Foto: Per Arnesen/TV2

Derfor vil Matin Castors fortid heller ikke have indflydelse på hans videre deltagelse eller vinderchancer i 'Danmark har talent'.

- Nej, det vil den ikke. Han deltager på lige fod med alle andre. Som tidligere nævnt er Martin Castor hverken anklaget eller dømt i sagen, og han deltager på lige vilkår som alle andre deltagere. Han skal bedømmes for sit talent som hypnotisør inden for underholdningsbranchen og ikke for en 10 år gammel tv-optræden, siger Thomas Richard Strøbech og fortsætter:

- Så ja, det er fair over for seerne, hvis han skulle vinde i et program - hvor det i øvrigt er seerne, der ender med at udpege vinderen.

Hvad synes du om Martin Castors deltagelse i 'Danmark har talent'? — Det er da helt i orden! — Det er absolut ikke okay, når han har svindlet på den måde! — Jeg er ligeglad Hvad synes du om Martin Castors deltagelse i 'Danmark har talent'? 30.82 % Det er da helt i orden! 33.42 % Det er absolut ikke okay, når han har svindlet på den måde! 35.77 % Jeg er ligeglad Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Martin Castor, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Du kan se Martin Castor optræde i 'Danmark har talent' herunder:

'Danmark har talent' bliver sendt lørdage klokken 20.00 på TV2.