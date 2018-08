Afsløring: Her er værten på DR's nye kæmpesatsning

Det kræver sin vært, hvis man skal kapre seer til DRs nye fredags-satsning 'LIVE!'.

Derfor har DR hyret Kristian Gintberg, til at styre løjerne i den bedste sendetid. Det blev torsdag afsløret på et pressemøde i København.

DR har valgt at satse på, at danskerne er mere vilde med live-musik end de er med standard- og latindans. Derfor vil 'LIVE' blive sendt samtidig med TV2s seer-succes 'Vild med dans'.

Kristian Gintberg skal styre live-løjerne på DR. Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

Første program bliver sendt fredag 31. august 20.00 på DR1.

- Det handler om at tage livemusik alvorligt, selv om det er fredag aften. Vi skal ikke arbejde med uslebne diamanter, vi skal kun polere dem. Vi giver dem en scene til rådighed, og så skal de selv definere, hvem de er, sagde DR's underholdningschef Jan Lagerman Lundme på dagens pressemøde.

'LIVE!' vil fokusere på live-musik, de spirende musiktalenter rundt i Danmark og den koncertagtige oplevelse.

Live-kunstnerne får hjælp af de to coaches Sanne Salomonsen og Lina Rafn. De to erfarne musikere vil styre deres live-kunstnere mod sejren i deres interne dyst.

Kristian Gintberg er indtil videre mest kendt fra Ramasjang-universet. Foto:

Ukendte og håbefulde

De to rutinerede danske musikere har begge tidligere været dommere og coaches på 'X Factor'. Derfor er de heller ikke helt på ukendt grund, når de skal guide håbefulde ukendte musikere mod stjernerne og et musikalsk gennembrud.

Hver uge vil kendte, danske musikere, som selv har stor koncerterfaring, også gæste showet – og udover at optræde selv, vil de give gode råd og feedback til de kommende nye store navne på den danske live-scene.

Vinderen eller vinderne, for man må godt stille op som et helt band i 'LIVE!', får XXX

Ikke en kopi

Det kunne godt lyde lidt som, at 'LIVE!' er en kopi af 'X Factor', men det er det altså ikke ifølge DRs underholdningschef Jan Lagerman Lundme.

- Det, som der bliver talt om, og det, der bliver langt vægt på i programmet, er helt anderledes. Når du er en liveartist, skal du fange publikum inden for de første 30 sekunder, og lige præcis det med de 30 sekunder kommer til at fylde en rigtig stor del i programmet, forklarer han over for Ekstra Bladet i foråret.