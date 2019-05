Afsløring: Ikonisk tv-program vender tilbage

Sad du også klistret til skærmen, da TV3 fra 1993 til 2009 blændede op for gameshowet 'Fangerne på fortet', hvor et hold anført af en kendt dansker skulle kæmpe sig igennem en lang række hårde prøvelser og udfordringer for at samle et antal nøgler og vinde så mange guldmønter som muligt, så er der godt nyt.

TV3 planlægger nemlig angiveligt en ny sæson af det ikoniske program.

Det erfarer Ekstra Bladet.

En af de kendte danskere, der er blevet spurgt, om hun vil medvirke, er radioværten Ditte Okman. Over for Ekstra Bladet ønsker hun dog ikke at uddybe, hvorvidt hun har sagt ja eller nej til at være med i programmet.

TV3 ønsker heller ikke at komme med kommentarer til Ekstra Bladets oplysninger om, at en ny sæson af 'Fangerne på fortet' skulle være på trapperne.

'Det har vi ingen kommentarer til', skriver TV3's kommunikationschef, Mette Barnes, i en mail til Ekstra Bladet.

Ikonisk tv-program

Handlingen i 'Fangerne på fortet' var som bekendt henlagt til Fort Boyard, der ligger ud for den franske kyst, og i sin tid blev bygget på ordre fra selveste Napoleon.

Til at hjælpe til med de opfindsomme strabadser i tv-programmet var hyret en lille håndfuld skuespillere, der hjalp til, når tv-hold og deltagere fra en lang række forskellige lande - heriblandt Danmark - kom forbi for at producere tv-underholdning.

Blandt de mest mindeværdige var dværgene Passepartout og Passe-Temps, der på dansk fik navnet Passepåtid, og den runde tumling, der på fransk fik det nærliggende navn Le Boule (bolden, red.).

De modige deltager i 'Fangerne på Fortet' blev udsat for lidt af hvert - blandt andet insekter og kryb. Foto: Mads Winther

I 'Fangerne på fortet' skulle et hold ledet af en kendt dansker kæmpe sig igennem en række forskellige prøvelser og udfordringer - heriblandt et slangehul og en edderkoppekælder.

Hensigten var at skaffe et antal nøgler, som deltagerne så til sidst skulle bruge til at låse op for nogle porte til fortets tigergård, hvorfra de skulle skynde sig at få fat i så mange guldmønter - i serien kaldet boyarder - som muligt.

TV3 sendte sidste sæson af 'Fangerne på fortet' i 2009. Foto: Roth Lilner

Vægten af det vundne guld blev ved udsendelsens slutning omregnet til danske kroner og doneret eller givet videre til forskellige godgørende organisationer og formål.

Da 'Fangerne på Fortet' blev genoplivet i 2009 på TV3, var det med den tidligere fodbold-landsholdsmålmand Peter Schmeichel og Camilla Ottesen som værter.

De oprindelige programmer fra 90'erne havde blandt andre Thomas Mygind og Camilla Sachs Bostrup som værter. Listen af kendte danskere, der har deltaget i løjerne, er lang og tæller blandt mange andre Annette Heick, Lotte Heise og Asbjørn Riis.

Hvem der bliver værter, når programmet angiveligt bliver genoplivet, og hvem deltagerne er, vides endnu ikke.