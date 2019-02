Afsløring: Kendt tv-program vender tilbage

'Drømmer du om en fremtid i de store gourmetkøkkener? Har du styr på dit madhåndværk? Og kan du klare mosten i et hektisk køkken, der hver aften skal levere fremragende mad til et krævende publikum? Så har du muligheden for at få dit livs oplevelse og måske ændre din fremtid lige her.'

Sådan lyder det i en ny annonce, hvor TV3 søger deltagere til et nyt madprogram, der har kokken Jakob Mielcke i spidsen.

Hvad programmet hedder, er ikke oplyst, men Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om en dansk udgave af det populære 'Hell's Kitchen', som har gået sin sejrsgang i både Storbritannien og USA, hvor Gordon Ramsey er tovholder.

Se også: Dansk tv-dommer: De får en røvfuld der gør ondt

Det er ikke første gang, at 'Hell's Kitchen' kommer til Danmark. I 2010 fik programmet dansk premiere på TV2, hvor Wassim Hallal var kok og ansigt udadtil. Her vandt Stine Kvist fra Hedensted, men efter skuffende seertal fik programmet kun én sæson.

Særligt blev Wassim Hallals sprogbrug kritiseret som værende for hård for seerne.

I 'Hell's Kitchen' inddeles deltagerne i to hold, som blandt andet skal dyste i at køre service med mindst mulige fejl og det bedste slutresultat. Én for én ryger deltagerne ud af programmet, indtil der kun er én vinder tilbage.

Wassim Hallal var frontfigur, da programmet første gang ramte de danske tv-skærme. Foto: Anders Brohus

Det skræmmer dog ikke hos TV3, der har valgt at føre faklen videre her et lille årti senere under kyndig vejledning fra 'MasterChef'-dommeren Jakob Mielcke.

I opslaget, hvor der søges deltagere, lyder det videre, at optagelserne foregår 24 timer i døgnet i tre uger i maj og juni måned senere på året.

Præmien i den nye TV3-version er 'at skabe dig en karriere på allerhøjeste niveau i den kulinariske verden'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV3, der ikke ønsker at bekræfte avisens oplysninger.

'Masterchef'-dommer: Det var ærgerligt, du dukkede op