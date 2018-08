Afsløring: Tidligere DR-stjerne i 'Vild med dans'

- Jeg kunne godt trænge til at komme i god form, siger Adam Duvå Hall, der netop har takket ja til at være med i 'Vild med dans'

Den 10. og sidste, nydanser i dette års udgave af 'Vild med dans' er den tidligere tv- og radiovært Adam Duvå Hall.

- Havde man spurgt mig for nogle år siden, så ville jeg have takket nej. Men timingen var helt perfekt, og nu har jeg ryddet kalenderen for efteråret, så jeg kan lære at danse.

- Det kommer til at blive en stor udfordring, men dem jeg har talt med siger at det er det sjoveste at være med til. Alle har de kun haft gode oplevelser med det, og så kommer man også i god form, og det kunne jeg godt trænge til efter sådan en sommer, siger Adam Duvå Hall til Ekstra Bladet

Den kommende ny-danser har tænkt over, at han aldrig har lært at danse på andre måder end den, man ser på diskotekets dansegulv i en sen nattetime. Nu vil han gerne lære at danse de danse, som er med i tv-programmet.

- Jeg synes efterhånden, at jeg bliver misundelig på dem der kan. Når man lærer en vals eller en anden af de klassiske danse, så får man lidt det sorte bælte i gentleman. Der er bare noget dannelse over det at danse, og det er ret cool. Det er langt fra sikkert, at jeg er god til det, og så må jeg jo bare blamere mig og tage de hug, der kommer, fortæller han.

43-årige Adam Duvå Hall har ikke tænkt sig at charme sejren hjem med kække blink til kameraet og stive danseben. Han ved godt, at det ikke er sådan man kommer til at vinde seernes stemmer.

- Jeg har tænkt mig at gå 'all in' på det her, det har tidligere deltagere også rådet mig til at gøre. Hvilket er et godt tip til mig, der ofte har kunnet klare mig med en kæk bemærkning eller ved at være lidt karlsmart. Det går bare ikke her, for i 'Vild med dans' kan man ikke bare charme sig fra det hele i længden.

- Seerne er med på at have det sjovt, men på et tidspunkt i løbet af sæsonen, der viser det sig, at kerneseerne rent faktisk vil se noget god dans. De vil se danserne udvikle sig og se noget, der er i orden, og så kan man ikke lige længere blinke til kameraet eller stå i hjørnet og knipse eller lave jazzhænder. Det, synes jeg, er en fed ting ved programmet, at det handler om det håndværk og univers, som dans er.

Også tidligere vinder af eurovisionen Emmelie de Forest, professionel skiløber Laila Friis-Salling, tidligere tv-vært Emil Thorup, håndboldspiller Lars Christiansen, deltager i 'Den store bagedyst 2017' Rosa Kildahl, tidligere cykelrytter Rolf Sørensen, tidligere børnevært Signe Lindkvist, og skuespillerne Molly Egelind og Simon Stenspil deltager i dette års udgave af 'Vild med dans'.

De to værter på programmet bliver Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald.



