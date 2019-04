Afsløring: Tv-kendis brød reglerne

Morten Kjeldsen havde en seriøs flirt, da han tjekkede ind i 'Ex on the Beach'

Da badejernet Morten Kjeldsen atter engang tjekkede ind til endnu en omgang 'Ex on the Beach', var det til stor glæde for villaens piger.

I første sæson af programmet var han en af de få, der formåede at være i villaen fra start til slut uden at blive sendt ud. Han var umådelig populær blandt pigerne i sæson et og hyggede sig skiftevis med dem.

Den 27-årige jyde blev derfor tilbudt at være med i anden sæson af programmet. Hans første aften blev tilbragt i villaens suite med Katarina Estrup og Claes Lanng, som han tjekkede ind med.

I sengen spidser tingene til mellem ham og den storbarmede brunette. Så meget at han til sidst springer ud af sengen, hvor han efterfølgende forklarer, at han har ’lovet sin mor’ at opføre sig ordentligt.

Morten Kjeldsen var ikke helt single, da han kom ind i 'Ex on the Beach'. Foto: Discovery Networks

Men var det i virkeligheden hans mor, han havde givet det løfte, når han nu allerede havde været fyr og flamme i første sæson?

- Nej, det var ikke min mor. Det var en pige, jeg var begyndt at date derhjemme, inden jeg skrev under på kontrakten (deltagernes kontrakter, red.), som kørte mig i lufthavnen, da jeg skulle afsted, afslører Morten Kjeldsen og fortæller, at han ville kalde dem ’halvt kærester’.

I 'Ex on the Beach', der er et datingprogram, er det ikke tilladt at have en kæreste, når man tjekker ind. Derfor brød Morten Kjeldsen også reglerne.

Ingen affærer

Fordi han havde en pige derhjemme, skulle man umiddelbart tro, at den unge fyr ville få problemer, når programmet blev vist, da han ikke har holdt igen, når deltagerne har leget diverse kysse-lege.

- Hun har taget det overraskende pænt. Pænere end forventet – og end hvad jeg ville have gjort. Det er jo for det meste også kun kysseri til festerne. Der er ikke så meget hyggen i krogene. Det er mere bare sjov og spas, fortæller Morten Kjeldsen.

Ud over hensynet til ’kæresten’ i Danmark, var det også for egen skyld, at han holdt sig tilbage i villaen.

- Jeg tænkte, at det ville blive stramt for mig selv at se på tv, hvis jeg havde sex med andre piger, da jeg godt kunne mærke, at det kunne blive til noget (seriøst, red.) med hende der, fortæller han.

I dag er de ikke kun ’halvt kærester’, men i et fast forhold, afslører Morten Kjeldsen.

Du kan se Morten Kjeldsen og Katarina Estrup Larsen fortælle mere om deres ophold på Mauritius herunder: