Afviser: - Det er ikke en kopi

Snart får den danske udgave af det ikoniske bilprogram 'Top Gear' premiere på Dplay.

Men hvis man forventer, at den danske udgave bliver ligesom den britiske, hvor den legendariske tv-vært Jeremy Clarkson er i front, kan man godt tro om.

I hvert fald hvis man spørger skuespilleren Dar Salim, der er en af værterne på den danske udgave af programmet.

- Det er jo det, der er det farlige, når man kalder noget for 'Top Gear'. For der er skelettet, der er tre værter, og der er biler. Men hey - der findes kun et 'Top Gear Britain', og det kommer aldrig til at komme tilbage. Der findes kun én Jeremy Clarkson, og programmet har 345 millioner seere og et budget derefter, sagde Dar Salim, da Ekstra Bladet mødte ham til pressemøde forud for premieren på 'Top Gear'.

- Man må ikke sammenligne de to ting, for så bliver man skuffet, for på den måde adskiller de sig klart. Det danske minder meget mere om det franske eller et af de 16-17 andre lande, der har lavet det, hvor det har et lokalt strejf og nuancer. Vi er tre danske værter, der gør det på vores egen måde. Det er meget en roadtrip med Jesper (Carlsen, red.), Felix (Smith, red.) og mig selv i et 'Top Gear'-skelet. Det er det, man kan forvente, sagde Dar Salim videre.

Netop det skal seerne være bevidste om, inden de sætter sig for at se programmet, understreger han.

- Hvis man synes, at det er hyggeligt, skal man tage med, og hvis ikke, skal man lade være. Men hvis man vil se det britiske 'Top Gear', så skal man se det. Vores program er ikke en kopi af det britiske. Det er det bestemt ikke, og vi har ikke forsøgt at lave en kopi af det britiske. Vi er ikke blevet castet til bestemte roller. Det er en stor fejl, hvis man gør det på den måde. Man er nødt til at være sig selv og skabe sit eget program.

Ifølge Felix Smith bliver det nye 'Top Gear' i Danmark anderledes end det britiske. Foto: Tariq Mikkel Khan

Anden ambition

Også Felix Smith mener, at det danske 'Top Gear' på mange måder bliver anderledes end det britiske.

- Deres budget... Hvad de bruger på et program er det, vi bruger på en sæson i tre lande. Det er klart, man ikke kan matche det, plus at alle bilproducenter i verden står jo i kø for at levere biler til dem, fordi de har over 300 millioner seere i hele verden. Det har vi ikke, sagde Felix Smith til pressemødet og fortsatte:

- Man skal ikke sætte sig ned og se det her program og så regne med, at man får en kopi af det engelske, men det har heller ikke været vores ambition med det. Vi har villet lave en skandinavisk version af det i de rammer, der nu er, og de ting, der er til rådighed økonomisk og bilmæssigt. Så man skal sætte sig ned og se det med åbne arme.

Her ses værterne på 'Top Gear' Dar Salim, Felix Smith og Jesper Carlsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvad er det så, at den danske udgave kan?

- Det er jo 'Top Gear'-ånden. Man skal se det, fordi det er godt selskab, men hvis man ikke synes, at Jesper, Dar og jeg er godt selskab, så kommer man til at synes, at det er op ad bakke. Vi går ikke ind i de roller, som de har i det britiske program. Der er ikke aftalt en rollefordeling om, at man skal være den og den.

Det danske Top Gear får premiere på Dplay 27. februar.