Afviser fordomme: Reality-deltager afslører sit 'tal'

Hvis der er én ting, som pigerne i 'Love Island' kan blive enige om, så er det, at 21-årige Jonas Korsgaard fra Roskilde er en ualmindeligt flot fyr.

Med sin trimmede mave og store overarme har han vundet både Josefine og Idas hjerte i programmet, der filmes netop nu. Men det er ikke lutter positivt at være en flot fyr.

Jonas fortæller til Ekstra Bladet, at han tit mødes af fordomme.

- Folk tror tit, at jeg har været sammen med en del, men det har jeg ikke. Folk i min alder knalder jo nærmest til højre og venstre, men det er ikke det, jeg har søgt. Jeg har haft kærester, begge to i halvandet års tid og så har jeg været single i et års tid, forklarer han.,

Tiden som single er mest blevet brugt på træning og vennerne, siger Jonas Korsgaard.

- Jeg har været sammen med otte, så det er ikke svimlende højt. Når jeg har sagt det til folkene bag 'Love Island', har de svaret 'wow, det er jo nærmest jomfru'. Det er en lidt mærkelig reaktion.

Hvad er 'Love Island' 'Love Island' har kørt i fire sæsoner i Storbritannien, hvor programmet har manifesteret sig som de tabloide mediers yndlings-show nummer ét. Efter en ordinær første sæson med 'blot' 500.000 seere er programmet kun vokset i popularitet. I den fjerde sæson så hele fire millioner briter med. I 'Love Island' prøver ti unge mænd og kvinder at finde kærligheden. De danner par og sover under samme tag i små to måneder. Løbende kommer nye deltagere ind. Og her får man at se, om parrenes relationer er stærke nok til at modstå fristelserne. Den, der ikke har en partner, ryger hjem til Danmark. I modsætning til andre programmer er seerne hjemme i stuerne med til at træffe en lang række beslutninger i relation til programmet via en app, da der kun går 24-48 timer, fra tingene sker, og til de vises på tv. Vis mere Luk

- Du er 21 år, mange drikker sig vel også fra sans og samling og bruger løs af børneopsparingen i den periode?

- Det har jeg også gjort, og jeg har brugt det, der er at bruge. Jeg har haft det sjovt, men jeg har ikke fokuseret så meget på piger. Mere på mine venner og på træningen, siger han.

Jonas er ny deltager i tv-programmet 'Love Island'. Foto: ANTHON UNGER

Vil finde kærligheden

Målet med 'Love Island' er da også klart. Han skal give sig selv et skub i den 'rigtige' retning.

- Jeg tror, det er en god måde at få hjælp til at finde noget seriøst i stedet for bare at tage i byen og snakke med piger. Jeg tror, det er mere seriøst her, siger han.

Hvor længe skal der gå inden tv-sex?

Allerede på nat nummer to listede han op i loungen, hvor han sov sammen med Ida, imens hans partner Josefine lå alene i deres fælles seng. Og hun må da også til at lede i andre retninger, erkender han.

- Det, der er med Josefine, det er, at jeg nok snart skal til at fortælle hende, at jeg går og kigger lidt på Ida, sagde Jonas i gårsdagens afsnit.

'Love Island' kan ses alle ugens dage på TV3 eller Viaplay.