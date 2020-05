Afviser kæk kommentar

Lars Ankerstjerne mener, at Alma Agger er så god, at det er feje hold. Det er hun ikke selv enig i

Ankerstjerne var tæt på mundlam, da Alma Agger gjorde comeback på 'X Factor'-scenen. Agger, der er en del af Blachmans unge solister, leverede endnu overbevisende præstation, hvilket fik den garvede sangskriver til - med et glimt i øjet - at kalde det 'feje hold', at Alma Agger er med i konkurrencen.

Hun er ganske enkelt for god.

Færdig i 'X Factor'

Men den kommentar giver Alma Agger ikke meget for, da Ekstra Bladet møder hende efter programmet.

- Jeg lagde faktisk ikke mærke til det (at han sagde det, red.). Det er faktisk først nu her, hvor du siger det. Når man står dér, altså jeg rystede, og jeg kunne bare mærke adrenalinen pumpe i min krop. Det er jo fedt at få ros, jeg elsker det, men det var også bare fedt, at folk kunne lide det, siger 'X Factor'-favoritten.

- Har han en pointe, Ankerstjerne. Er du lige et niveau over de andre?

- Det synes jeg ikke, jeg er, vi kan alle vores forskellige ting. Jeg er lidt mere ude i de der ballader, hvor Mathilde var ovre i noget totalt partypop, der også var mega fedt. Jeg synes virkelig, vi kan noget fedt hver især.

Alma Agger er ikke enig i, at hun er meget bedre end resten. Foto: Mogens Flindt

Vil vinde

Selvom hun ikke kan erklære sig enig i, at hun er så meget bedre end de andre, at det er 'feje hold', så indrømmer hun gerne, at det vil være en skuffelse, hvis ikke hun vinder finalen.

Ikke fordi hun nødvendigvis er bedst. Hun er simpelthen bare så tæt på sejren, at hun næsten kan smage dens sødme.

- Der er to runder tilbage, og det bliver fucking intensivt. Jeg håber at gå videre til anden runde, siger hun og understreger, at det vil være en skuffelse ikke at vinde.

- Det vil altid være en skuffelse, for man bliver jo helt vildt hypet af at være med i 'X Factor', og jeg håber jo bare på at kunne gå hele vejen. Hvis man så ryger ud lige før målstregen, vil det selvfølgelig være mega nederen, siger hun.

Finalen afvikles for første gang over to liveshows, der finder sted fredag og lørdag i næste uge. Finalisterne er Alma Agger, Emil Wismann, Smokey Eyes og Mathilde Caffey.