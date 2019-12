Afviser rygter: - Der er IKKE drama

Der gik chokbølger igennem det danske land, da kokken Umut Sakarya midt i 'Vild med dans'-sæsonen meddelte, at han trak sig fra programmet og dermed ikke kom til at danse mere med Jenna Bagge. Det skete, efter at kokken havde modtaget mange grimme beskeder online.

Siden da meddelte Umut Sakarya også, at han som konsekvens deraf ikke ønskede at deltage i 'Vild med dans'-finalen.

Alligevel deltog hans partner, Jenna Bagge, i det store show i Forum Horsens fredag aften, og i den anledning satte hun for første gang flere ord på, hvordan hun har det med den pludselige måde, hendes 'Vild med dans'-eventyr sluttede på i årets sæson.

- Det havde da været meget hyggeligere, hvis Umut og jeg kunne have danset, men jeg kan sagtens forstå, at det blev for meget. Det er okay at være her alene, men jeg savner ham da lidt, sagde hun med et smil og understregede, at hun dog var glad for, at hun alligevel fik muligheden for at deltage i finalen.

- Det var dejligt. Der var mega god stemning. Finalen er altid noget helt særligt. Der er så mange mennesker, og selvom det også er mega fedt, der hvor vi normalt er (i studierne på Østerbro, red.), så er det jo ikke helt det samme. Det giver virkelig noget fedt, sagde hun videre.

Umut Sakarya var en af de helt store stemmeslugere i årets 'Vild med dans', selvom han fik bundpoint fra dommerne gang på gang. Foto: Mogens Flindt

Ikke noget drama

Selvom Umut Sakarya er direkte skyld i, at Jenna Bagges 'Vild med dans'-eventyr sluttede tidligere end ventet, så fortæller hun, at de to er på fin fod med hinanden.

- Vi har skrevet lidt sammen, så der er ikke noget drama eller noget. Men det er også klart, at vi ses jo ikke hver dag eller noget, for det er ligesom en del af arbejdet, og vi har meget travlt - vi har jobs og sådan noget. Der er ikke noget der, sagde hun.

Ifølge Jenna Bagge forstår hun da også godt, at Umut Sakarya ikke valgte at stille op til finalen, selvom det ærgrer hende.

- Jeg synes ikke, at man skal tvinge en, der har været presset, ud i mere pres. Så hvis han ikke har lyst, så synes jeg, det er det helt rigtige at blive væk og følge hans mavefornemmelse, sagde hun videre.

Jenne Bagge dansede i år med Umut Sakarya. Foto: Mogens Flindt

Selvom Jenna Bagge ikke selv har kunnet få muligheden for at stå i finalen som et af de sidste tre par, har hun fulgt konkurrencen tæt fra sidelinjen, og hun var da også glad for, at det i sidste ende var Jakob Fauerby og Silas Holst, der løb med sejren.

- Jeg har grædt flere gange, da de dansede, så jeg er jo fan. Jeg bliver meget stolt. Det er mega fedt, at der er plads til alle. Det skal der være, sagde hun om deres sejr.

- Kommer vi til at se dig i næste sæson af 'Vild med dans'?

- Det ved man aldrig. Vi er jo ikke blevet spurgt eller noget endnu. Der er lidt lang tid til. Jeg er måske klar. Jeg er ikke blevet skræmt væk, men det er svært at vide med arbejde og sådan noget. Men jeg kan rigtig godt lide at lave 'Vild med dans', så mon ikke vi ser mig her igen - måske, sagde hun meget hemmelighedsfuldt.