Afviser rygter: - Det er vi ikke

Den gode kemi, Jenna Bagge og Albert Rosin har på gulvet, har fået flere til at gætte på, om parret er kærester

Fredag aften kunne seerne af 'Vild med dans' se smukke Jenna Bagge blive svunget rundt af sin dansepartner, skuespilleren Albert Rosin Harson - denne gang i en ægte wienervals.

De to fik også endnu en gang stor ros med på vejen af dommerne, hvor specielt Jens Werner udtrykte sin begejstring for den unge Albert og kaldte ham den 'dygtigste unge nydanser - nogensinde'.

- Det er jeg glad for, at han sagde. Det er meget positivt. Han ved jo, hvad han taler om. Men det betyder ikke, at jeg vil slappe mere af. Det giver bare mere blod på tanden, siger Albert Rosin Harson, da Ekstra Bladet møder ham og partneren efter fredagens strabadser.

Og ifølge partneren Jenna Bagge får han da heller ikke lov til at slappe af.

- Nej, det gør han bestemt ikke, siger hun og efterligner en pisk mod partneren.

Parret har fået et fantastisk sammenhold på den korte tid. Foto: Mogens Flindt

Kun partnere på gulvet

Men alle de ømme blikke på dansegulvet og en enkelt biograftur har altså sat gang i flere rygter om, om de to nu også kun er dansepartnere, og det vil de gerne svare på.

- Det er ikke andet end et godt partnerskab, siger Albert og bliver suppleret af Jenna:

- Albert er skuespiller, og han må jo være god til at performe, når han kan få det til at ligne, at han er vild med mig.

- Ja, jeg må jo ligne en, der er forelsket, når vi danser en wienervals.

- Vi er meget drille-agtige, det er et godt venskab, vi har i fundet hinanden, og det er nok det, man kan mærke, siger Jenna.

Så til alle dem der spørger, om I er kærester, der kan I sige?

- Det er vi ikke, han er stadig ledig, siger Jenna med et grin.

Albert vil da heller ikke afvise, at han får mange søde beskeder på sine sociale medier, men mener, at det bare er noget, der følger med.

Parret gik denne fredag også videre i programmet og skal danse ved 'Knæk Cancer'-showet i næste uge.

