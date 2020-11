Afviser snyd: - Jeg er jo hans kone

Selvom dj'en Faustix og hans dansepartner Asta Björk langt fra har fået toppoint under deres medvirken i 'Vild med dans', har de indtil videre klaret sig halvvejs igennem programmet uden at stå i farezonen en eneste gang.

Det kan blandt andet skyldes, at Faustix' kone, influenceren Irina Olsen, hver fredag opfordrer sine mere end 200.000 følgere til at stemme på ham og Asta.

- Jeg er hans kone. Selvfølgelig skriver jeg, at de skal stemme, og så har jeg heldigvis mange følgere, så sådan er det, lød det fra Irina, da hun troppede op på den røde løber for at støtte sin mand under fredagens 'Vild med dans'.

Irina opfordrer hver fredag sine mange følgere til at stemme på hendes mand, Faustix. Foto: Mogens Flindt

'Kan godt forstå det'

Irina Olsen lagde dog samtidig ikke skjul på, at hun godt kan forstå, hvis nogen synes, det er uretfærdige kår, fordi hun har mulighed for at mobilisere en stor mængde følgere og påvirke dem til at stemme.

Alligevel mener hun ikke, der er tale om snyd.

- Jeg kan egentlig godt forstå det, men bare fordi man har mange følgere, betyder det ikke, at de følgere, du har, er dedikerede nok til at stemme. Jeg tænker også, at mange af de følgere, jeg har, måske har andre par som favoritter, sagde hun og fortsatte:

- Så når jeg siger 'stem på de her', er det jo ikke sikkert, at de gør det. Så jeg tænker, at uanset hvad man gør, så kommer folk i sidste ende til at stemme på dem, de vil stemme på.Man kan bare gøre dem opmærksomme på det, og det er det, jeg gør.

Irina Olsen er Faustix' trofaste støtte og heppekor. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den seneste tid har flere medier, herunder Ekstra Bladet, beskrevet, hvordan biolog Vicky Knudsen, der røg ud sidste fredag, af TV2 fik besked på at lade være med at sende materiale til instagrammeren Anders Hemmingsen, som kunne bruges til at opfordre hans over en million følgere til at stemme på Vicky.

Irina Olsen har dog ikke fået en lignende besked.

- Jeg har ikke fået noget at vide. Jeg er jo hans kone, sagde hun med et grin.

