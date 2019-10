Afviser snyd

Så skete det igen.

Kokken Umut Sakarya og danser Jenna Bagge gik direkte videre i fredagens 'Vild med dans'. Det til trods for at de endnu en gang fik bundkarakterer fra dommerne.

- Vi har det sindssygt, forrygende, vanvittigt, skørt, lød det fra Umut Sakarya, da Ekstra Bladet talte med parret umiddelbart efter afgørelsen.

- For to uger siden kunne jeg ikke sove hele natten. Jeg kommer ikke til at kunne sove i nat eller de næste mange nætter. Det er jo det vildeste kick, man får, siger han videre med et grin og takker alle dem, der har stemt på dem.

Stor jubel da Umut og Jenna igen gik direkte videre. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Parret har da også en særlig strategi til at holde humøret oppe til trods for de lave point, de har fået fra dommerne de sidste fredage.

- Jeg synes, det vigtigste er, at Umut bliver ved med at få højere point, og som dommerne også siger - han udvikler sig hele tiden, og det synes jeg er rigtig spændende. Jeg glæder mig til at se, hvad vi kan få ud af ham i næste uge, siger Jenna Bagge og fortsætter:

- Og så er det selvfølgelig en konkurrence, men jeg føler mest, at vi er i konkurrence med os selv, og at Umut bare skal blive bedre for hver uge, så er jeg virkelig stolt og glad, for det er det, vi kan forholde os til. Vi kan ikke gøre ved, hvor godt de andre danser, men vi kan gøre noget ved os selv. Vi kæmper mest med os selv. Mest med os selv og din (Umuts, red.) hjernes forbindelse til fødderne.

Parret har flere gange måttet forholde sig til seere, der mener, at det er 'skandaløst' og 'snyd', at de bliver ved med at gå videre i konkurrencen.

'Vild med dans'-favoritter misser vigtig prøve

- Nogen mener, det er snyd, at I ryger videre på bekostning af andre?

- Der er simpelthen så få af dem efterhånden. Jeg læser kommentarerne, og der er færre og færre (negative, red.). Der er kommet en kæmpe opbakning, siger Umut Sakarya og fortsætter:

- Da jeg vågnede op klokken otte i dag, var der den første, der havde skrevet 'husk uj til 1234'. Så tænkte jeg, 'fedt man'. Det er en lovestorm i stedet for en shitstorm.

Umut Sakarya afviser desuden, at der er tale om snyd, når eksempelvis instagrammeren Anders Hemmingsen, der har knap en million følgere, vælger at opfordre folk til at stemme på ham og Jenna Bagge.

Parret kæmper videre trods kritik. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Jenna Bagge synes dog, det er hårdt at kunne læse onde kommentarer på nettet fra mennesker, der mener, at parret burde være stemt hjem for længst.

- Jeg har opfordret til, at folk snakker lidt pænere. Jeg synes faktisk, det er lidt voldsomt at læse nogen af de kommentarer. Det er egentlig lidt lige meget, om det er om os eller nogen af de andre. Der er lidt dårlig karma på nettet, siger hun.

Færdig i 'Vild med dans'

- Men selv nationen! er begyndt at elske os, siger Umut Sakarya med et grin.

- Det er jeg glad for. For jeg synes, det er voldsomt, at folk er så sure, tilføjer Jenna Bagge.