Afviser spekulationer: - Vi er bare venner

Der er ingen tvivl om, at kemien imellem danseparret Wafande og Mie Moltke er god.

Lige siden de blev sat sammen som par i dette års udgave af 'Vild med dans', har de været noget nær uadskillelige. De spiser morgenmad sammen flere gange om ugen og bruger stort set alle ugens dage sammen - både i træningscenteret og privat.

Også i deres danse fredag efter fredag kommer de tæt på hinanden, og kemien er til at tage og føle på.

Netop den gode kemi og de kærlige blikke imellem parret har fået flere seere til at spekulere i, hvorvidt de to er mere end blot gode venner.

- Det er utroligt, som det spørgsmål er kommet, siden vi dansede cha cha, lød det fra Wafande med et grin, da Ekstra Bladet talte med parret umiddelbart efter fredagens udgave af 'Vild med dans'.

- Vi er rigtig gode venner, og det er kommet rigtig hurtigt, når vi bruger så meget tid sammen, som vi gør i det her forløb, lød det videre fra Mie Moltke, mens Wafande tilføjede:

- Så nej. Vi er bare venner.

Wafande og Mie har udviklet et stærkt venskab på kort tid. Foto: Mogens Flindt

Danseparret fandt hurtigt et fælles ståsted, efter de blev sat sammen som par, og ifølge Mie Moltke er det netop det, der har gjort, at de på kort tid har udviklet et godt venskab.

- Vi tror på universet. Vi har meget den samme måde at se verden på og leve på, og det kom meget naturligt lige fra start af, lød det fra Mie Moltke, der fortsatte:

- Det er jo heller ikke så tit, at man som voksen får en rigtig god ven. Det er en kæmpe luksus at møde en, som får så hurtig en betydning for en, sagde hun, mens Wafande supplerede:

- Vi nyder hinandens selskab og nyder at være med, så længe det varer.

Hvordan det går parret videre i 'Vild med dans', kan du se på fredag klokken 20 på TV2 og Viaplay.