Afvist i 'Løvens Hule': Nu går salget AMOK

Da Peter Dubgaard sidste år indtog programmet 'Løvens Hule' på DR med sin opfindelse SWNX, som er en fodgynge, der skal modvirke uro i kroppen, var det med store forhåbninger og forventninger om, at løverne ville investere i hans projekt.

Peter Dubgaard måtte dog gå slukøret fra løverne, da der ikke var en eneste af dem, der ønskede at investere i gyngen.

- Jeg er ude. Du mangler et team. Og det er for let at kopiere, lød det kort og kontant fra dommer Jesper Buch, mens de andre fire løver fulgte trop.

Selvom Peter Dubgaard blev afvist i 'Løvens Hule', gav iværksætteren, der i 12 år har arbejdet som folkeskolelærer, dog langt fra op. Faktisk er det kun gået fremad for ham, siden han medvirkede i programmet på DR, som lige nu bliver sendt i en ny sæson.

- Min fodgynge er ude i 25 procent af alle folkeskoler i Danmark. Det er noget, jeg virkelig er stolt af. Nu er jeg jo selv folkeskolelærer, og jeg synes jo selvfølgelig, at målet er at komme ud på 100 procent, men 25 er jeg rigtig stolt af, siger han til Ekstra Bladet.

Lige nu kører der en ny sæson af 'Løvens Hule' på DR. Foto: Per Arnesen/DR

Samtidig har han siden 'Løvens Hule' videreudviklet sit produkt.

- Jeg har landet en god aftale med firmaet Gonge, som vi lancerer om 14 dage. De er specialister i at sælge produkter til institutioner og børnehaver. Efter jeg havde været i 'Løvens Hule', henvendte de sig til mig og sagde, at de havde hørt, at jeg ledte efter en investering. Vi fik en fin snak, og de vendte tilbage og sagde, at de gerne ville producere den version af gyngen, der er målrettet børnehaver, men at jeg så selvfølgelig ville få royalties. Det er en rigtig god aftale, og jeg forventer, at det får mig ud over stepperne, siger han og fortsætter:

- Før anede jeg ikke rigtig noget om den målgruppe, men jeg er virkelig blevet klogere af det her samarbejde, og jeg har anerkendt, at man ikke kan alting selv. Man har brug for nogen til at kunne hjælpe en frem.

Her ses fodgyngen. Foto: PR Foto

Hvad er SWNX? SWNX er en fodgynge, der er udviklet af Peter Dubgaard, som er folkeskolelærer og har arbejdet som lærer i 12 år. Fodgyngen er skabt for at give ro til de børn eller voksne, der kæmper med uro i kroppen. De kan eksempelvis sidde med fodgyngen under bordet, mens der er undervisning. - Det er ikke et produkt til diagnosebørn, men børn med uro. Man behøver ikke have en diagnose. Når der er to-tre børn i en klasse, der kæmper med den her uro, så forstyrrer det andre i klassen, og min tanke er, at denne her gynge kan hjælpe med at skabe ro i klassen og i undervisningen.

Ifølge Peter Dubgaard går det faktisk så godt med virksomheden, at han nu også er ved at etablere sig i udlandet.

- På sigt vil jeg gerne udvide mere, og jeg er også godt i gang. Vi kigger mest mod de nordiske lande og USA, og der er rigtig stor efterspørgsel, og så vil jeg også rigtig gerne udvide mere til kontormiljøer, så gyngen ikke kun er at finde i folkeskoler og institutioner.

Se også: Seere raser: 'Det er en ommer'

Fortryder ikke

Selvom han fik fem gange nej i 'Løvens Hule', fortryder Peter Dubgaard ikke et sekund, at han har været med i programmet.

- Jeg har ikke fortrudt. Jeg var derinde i en hel time, og jeg kogte simpelthen så meget. Men jeg fik væsentligt mere ros end kritik, og derfor var jeg faktisk også sikker på, at jeg ville komme hjem med noget, siger han og fortsætter:

- Men på en måde var det godt, at jeg blev afvist. For jeg er blevet meget mere klog på min kundekategori, og det er gået op for mig, at løverne ikke var de rigtige for mig i forhold til at få hjælp. Jeg har ledt efter hjælp hos de her 'business angels', men jeg havde egentlig brug for nogen, der har arbejdet med det offentlige og børn og unge og folk, der havde netværk i den retning. Det havde løverne ikke. Og på en måde tænkte jeg også, at nu skulle jeg bare vise dem, da jeg så kom ud og stod på egne ben.

Peter Dubgaard opgav bestemt ikke håbet om at føre sin forretning videre, selvom løverne sagde nej. Foto: PR Foto

- Men 'Løvens Hule' gjorde, at jeg blev mere skarp på mit produkt, mine tal og min pitch. Nu kan jeg pitche til hvem som helst. Når man først har været rundt i manegen sådan, er man ikke bange. Jeg har skabt noget opmærksomhed på mig selv, og at jeg er her, og hvad jeg laver, så det er rigtig godt, siger han videre.

Sagde jobbet op: Nu er ALT forandret

- Hvordan går det så med forretningen rent økonomisk?

- Jeg kører en ganske fornuftig forretning, men jeg er også meget forsigtig med, hvad jeg bruger mine penge på. Jeg begyndte at betale løn til mig selv i denne her måned, men der er jo også hele tiden store udgifter, som jeg skal holde øje med og passe på. Det er jo hårdt at starte virksomhed, for det koster mange penge.

- Jeg vil helst ikke afsløre, hvor meget jeg tjener, men jeg har en ganske fin forretning, og jeg er glad for, at der er stor efterspørgsel, og at salget går godt.