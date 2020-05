Afvist i 'Løvens hule': Nu jubler hun

Tilbage i februar fik tv-seerne at se Julie Bloch Lauridsen præsentere NipNap, da hun dukkede op i DR1-programmet 'Løvens hule'.

Alle fem løver elskede navnet, men Julie Bloch Lauridsen måtte alligevel forlade hulen uden en investering til produktet, som hun har opfundet, så man ikke får fedtede fingre, når man spiser chips.

Interessen blandt seerne var dog stor, og umiddelbart efter deltagelsen fortalte den glade iværksætter til Ekstra Bladet, at salget var stukket helt af.

- Det har været helt vildt. Alt er bare eksploderet, og jeg har fået så meget positiv respons. Vi fik jo udsolgt lynhurtigt. Morgenen efter var der faktisk udsolgt, sagde hun dengang til Ekstra Bladet og fortalte, at hun havde solgt 1000 gange så meget som på en normal dag.

Vil redde virksomhed: Fyrer sig selv

Drømmen om en investor havde hun heller ikke droppet - og nu har hun fået noget at glæde sig over på den front. Hun er nemlig ikke længere den eneste person bag NipNap.

Henrik Busch, der blandt andet har en fortid som administrerende direktør i Magasin og Royal Scandinavia og som kommerciel direktør for Københavns Lufthavne, har nemlig købt sig ind i virksomheden.

Julie Bloch Lauridsen og Henrik Busch glæder sig til at arbejde sammen om NipNap. Foto: Privat

Det oplyser NipNap i en pressemeddelelse, og overfor Ekstra Bladet glæder Julie Bloch Lauridsen sig over samarbejdet.

- Jeg synes bare, at det er mega fedt, at det er kommet i hus, og at vi endelig kan fortælle om det. Henrik kontaktede mig lige efter 'Løvens hule', hvor vi drak kaffe og lærte hinanden at kende og så, om vi havde de samme idéer og tanker omkring NipNap, siger hun og fortsætter:

- Jeg har jo heller ikke prøvet det her med at få en investor før, så jeg skulle lige føle mig sikker. Det er jo en slags ægteskabskontrakt, man laver. Man skal jo få det til at fungere. Det viste sig, at vi havde rigtig god kemi og samme humor, hvilket også gør det sjovt at arbejde sammen. Så det er bare mega fedt.

Også Henrik Busch glæder sig til samarbejdet.

'Fra det øjeblik, hun trådte ind på scenen i 'Løvens Hule', kunne jeg se, at Julie er en ligefrem, energisk og ambitiøs iværksætter. Og så er chips-bestikket NipNap et produkt, som er let at forstå. Mødet var for at se, om kemien også var der – og det var den,' siger Henrik Busch, som i dag besidder en række bestyrelsesposter, i pressemeddelelsen.

Se også: Nedtur efter 'Løvens hule'-succes: - En følelsesmæssig mavepuster

Hemmelig pris

Omkring 20 mulige investorer kontaktede Julie Bloch Lauridsen efter 'Løvens hule', og cirka halvdelen af dem var reelle muligheder. I sidste ende faldt valget dog på Henrik Busch.

I 'Løvens hule' bad Julie Bloch Lauridsen om en investering på 20.000 kroner for 20 procent af virksomheden - svarende til en værdiansættelse på 100.000 kroner.

- Der var rigtig mange, der kontaktede mig bagefter. De tænkte måske - i forhold til den værdiansættelse, jeg havde i 'Løvens hule' - at det kunne være en nem måde at komme ind i virksomheden på.

- Men det er klart, at når man har været med i 'Løvens hule' og har fået rigtig meget salg, så stiger ens værdiansættelse også. Så det er heller ikke den værdiansættelse, Henrik har købt sig ind til, fortæller hun.

Julie Bloch Lauridsen ønsker dog ikke at fortælle, hvor meget Henrik Busch har betalt for de 15 procent af NipNap, som han nu ejer, da det ifølge kontrakten skal forblive mellem parterne.

DR-profil tager stor beslutning

Det er dog heller ikke kun pengene, der er årsagen til, at hun har takket ja til samarbejdet med den tidligere Magasin-direktør.

- Han er en rigtig netværksmand, der skal åbne dørene til supermarkederne og isenkræmmerne, siger Julie Bloch Lauridsen.

Boost af coronakrisen

Selvom coronakrisen ikke burde ramme en webshop ret hårdt, så har den kostet for NipNap, som ikke kunne få deres varer frem til lageret og derfor måtte melde udsolgt.

Folk kunne dog i stedet forudbestille, og nu har de dog igen fået varer på lageret. Og Julie Bloch Lauridsen tror, at coronavirussen på sigt kan give NipNap et boost.

- Der er mange, der har skrevet, at det er smart, at de stadig kan have gæster - enten ude eller inde - og så stille snacks frem på bordet, som folk stadig kan spise uden at dele bakterier, siger iværksætteren, der håber at have NipNap på hylderne i de danske butikker i løbet af 2020.