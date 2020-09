Afviste 15 millioner på DR: Indtjeningen eksploderet

Jesper Buch viftede med den helt store pengepung, da Joachim Latocha i den seneste sæson af 'Løvens hule' pitchede skjortefirmaet Barons.

15 millioner kroner for 100 procent af firmaet lød tilbuddet på, men det rekordstore bud blev prompte afvist af Joachim Latocha, som i stedet tog imod 750.000 for ti procent af firmaet fra den nordjyske rigmand Jacob Risgaard.

- Jeg har stadig ikke fortrudt, at jeg sagde nej til det tilbud, siger Joachim Latocha knap et år senere til Ekstra Bladet.

Og det forstår man umiddelbart godt, når man ser det netop offentliggjorte regnskab fra firmaet bag, Latocha ApS.

Interessen eksploderede, da 'Løvens hule'-afsnittet blev sendt 2. januar 2020, men allerede inden da var der gode penge i at lave skjorterne.

I regnskabet, der dækker hele 2019, fremgår det, at bruttofortjenesten - indtægter fraregnet udgifter til blandt andet varekøb - i det år blev næsten tredoblet i forhold til året før.

I 2019 lød beløbet på 1.688.560 kroner, hvilket efter skat og lønninger gav et overskud på 707.227 kroner på bundlinjen.

Det er også mere end en fordobling af overskuddet i forhold til året før, hvor Latron ApS noterede et plus på 314.517 kroner.

'Som forventet'

Den store vækst kommer ikke som en overraskelse for Joachim Latocha, der under optagelser til 'Løvens hule'-programmet i oktober 2019 fortalte løverne, hvad forventningerne til indtjeningen var.

- Og det her var præcis som forventet. Der var selvfølgelig fire måneder, som jeg ikke kendte der, og jeg er da glad for, at vi ramte det, som jeg sagde til dem, siger han og fortæller, at Barons med den store vækst følger planen.

- Det er vores koncept, at vi skal vokse og opbygge loyalitet hos vores kunder over tid. Vi ved jo godt, at alle kunder, der kommer ind, typisk er folk, som går rigtig meget i skjorte og har mange i forvejen. Dem smider de selvfølgelig ikke ud, når de skifter over til os, så typisk sker der det, at de køber én skjorte til at starte med - og så flere efterfølgende.

Joachim Latocha pitchede for 'Løvens hule'-panelet i oktober 2019, mens seerne fik lov til at se, hvordan det gik til 2. januar 2020. Foto: Per Arnesen /DR

Meget markant vækst

Efter 2019-regnskabets afslutning har Barons fået opmærksomhed i form af deltagelsen i 'Løvens hule', mens Jacob Risgaard også er blevet en del af firmaet og blandt andet har flyttet lageret til Nordjylland og gjort det nemmere og billigere at pakke og sende varer.

Derfor er Joachim Latocha heller ikke i tvivl om, at det igangværende 2020-regnskab kommer til at blive endnu bedre.

- Vi forventer selvfølgelig at se en meget markant vækst - både fordi vi har sat en masse nye tiltag i søen og har mange nye produkter, og vi bliver hele tiden bedre til at drive forretningen, så vi sørger for, at vi ikke har for mange udsolgte varer. Det har vi tidligere kæmpet med.

- Og så er det klart, at det under coronaen ikke er noget dårligt tidspunkt at være næsten 100 procent onlineforhandler på, siger Joachim Latocha, der dog ikke ønsker at sætte et decideret tal på endnu, fordi det stadig er usikre tider, verden i øjeblikket står i.

Væksten skal blandt andet i hus ved at indtage udlandet. Det står Barons over for netop nu, hvor man i første omgang kigger mod Sverige og Holland.

