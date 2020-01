Afviste rekordbud i 'Løvens Hule': Så gik det helt amok

Barons har for alvor mærket en interesse for firmaets skjorter, efter de medvirkede i 'Løvens Hule', og salget er stukket helt af

Da DR1 torsdag aften havde premiere på en ny sæson af 'Løvens Hule', var Joachim Latocha en af iværksætterne, der præsenterede sit produkt for løverne.

Her var der stor interesse for hans skjortevirksomhed, Barons, og Jesper Buch gav ham blandt andet tilbuddet om at købe 100 procent af virksomheden for 15 mio. kroner. Buddet, der er det største i programmets historie, blev dog afvist.

- Det var meget simpelt. Vi har været i gang med projektet i små tre år, og meget af tiden har det handlet om at lære - og lære af de fejl, som man begår som iværksætter. Jeg er god til at lære, og jeg er perfektionist, så til sidst lærer man jo tingene. Men man laver også mange fejl, sagde Joachim Latocha efterfølgende til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Så jeg føler slet ikke, at vi er kommet til et stadie, hvor vi har udnyttet potentialet endnu. Det ville være som at være Usain Bolt, der står klar til et 100-meterløb, og lige inden dommeren skyder løbet i gang, så rejser man sig op og går den anden vej. Det ville være helt forkert, og jeg føler, at mit projekt er det vigtigste.

- Det var simpelthen skræmmende

Barons har smadret deres tidligere salgsrekord, efter de medvirkede i 'Løvens Hule'. Foto: DR

Da programmet blev sendt, havde det allerede ligget et par dage på DRTV, og Joachim Latocha havde allerede mærket en stigning i interessen for firmaets skjorter. Det var dog intet i forhold til, hvad der skete, da afsnittet løb over skærmen på tv.

Her gik det nemlig helt amok for Barons, og med det samme fik Joachim Latocha og firmaets andre ansatte meget travlt. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- De seneste dage har været fuldstændig vilde. Vi er blevet væltet af en tsunami af ordrer, positiv interesse og beskeder. Det er helt fantastisk. Men det gør også, at vi har lidt travlt, griner han.

Joachim Latocha endte med at takke ja til Coolshop-stifteren Jacob Risgaards tilbud om ti procent af virksomheden for 750.000 kroner. Foto: DR

Smadrede rekordsalg

Joachim Latocha fortæller, at Barons få timer efter programmet rundede én million salg for dagen.

- For os er det jo helt fantastisk at se, hvor hurtigt det kan gå, når det virkelig tager fart. Det er sindssygt meget i forhold til en normal dag, og torsdag og fredag er faktisk normalt vores dårlige dage, siger han og fortæller, at torsdag med afstand er firmaets bedste dag nogensinde.

- Vi har tidligere haft gode enkeltdage, hvis vi for eksempel har lanceret et nyt produkt. Men vi har nok smadret vores rekord med fem, seks, syv gange eller sådan noget - uden at jeg vil hænges fuldstændig op på det. Man kan i hvert fald godt sige, at det er en mangedobling af vores tidligere salgsrekord.

Afviste vildt rekordbud i 'Løvens Hule': - Det var meget simpelt

Både fredag og lørdag har interessen for skjorterne fortsat været høj. Og det skaber lidt problemer for firmaet, der forsøger at følge med efterspørgslen.

- Nu er der bare fuld smadder på for at få svaret på alle henvendelser, og vores lager arbejder på højtryk for at få alle pakkerne ud. Vi er jo en lille virksomhed, så når vi bliver ramt af sådan noget der, så bliver vi virkelig testet godt og grundigt.

- Man håber jo på, at det går godt, men dybest set kan man ikke tillade sig at regne med, at det hele bare stikker af. Så det er jo kommet som en overraskelse, selvom man selvfølgelig gik og håbede på det, siger han.

Joachim Latocha fortæller, at de kunder, der har bestilt skjorter på nuværende tidspunkt, ikke skal regne med forlænget ventetid, da de får sendt alle pakker afsted i weekenden.

- Vi er i gang med at lave nye skjorter og nyt stof. Vi laver jo vores stof helt fra bunden, og det tager lang tid. Det er ikke bare metervarer, man bare lige kan hive ned fra hylden og sy nye skjorter. Det er vores største akilleshæl lige nu, siger han.

Joachim Latocha endte dog ikke med at gå tomhændet fra DR1-programmet. Han endte med at takke ja til Coolshop-stifteren Jacob Risgaards tilbud om ti procent af virksomheden for 750.000 kroner.

