Akavet date: - Jeg hader hende

Melina Buur er langt fra tilfreds med, at kæresten Lenny skal på date med sin eks-kæreste. Se klippet her

- Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck.

Christel Trubkas reaktion siger egentlig det hele. Der er drama i det nye realityprogram 'Singletown', hvor Lenny Pihl skal fristes på en date, og produktionen har skruet op for varmen.

I 'Singletown' vælger danske par at teste kærligheden til hinanden ved at tilbringe en sommer hver for sig som singler, hvor de løbende bliver fristet med dates og fester.

Hvad er Singletown? Det nye realityprogram 'Singletown' vises på streamingtjenesten Dplay. Her vælger en række danske par at bryde med hinanden og tilbringe sommeren som singler hver for sig. Sammen med andre ny-singler skal de feste og date sommeren igennem for på den måde at undersøge, om kærligheden imellem dem nu også er så stærk, som de selv går og tror. Programmet har blandt andet de to tidligere 'Paradise Hotel'-vindere Lenny Pihl og Teitur Skoubo på deltagerlisten.

Overflod af vrede

Lenny skal på date med sin eks-kæreste Nathja, hvor de skal smide klunset på en bodypaint-date. Det falder ikke i god jord hos kæresten Melina.

- Det er hans fucking ekskæreste. Jeg kan slet ikke overskue, at han skal på date med en, han har været sammen med før, udbryder Melina Buur, der starter et vandfald af raseri.

- Jeg hader hende. Jeg synes, hun er irriterende.

- Jeg bliver en overflod af vrede, fortsætter hun.

Lenny Pihl kan da også godt se, at den date bliver svær at sluge for kæresten.

- Er du gal, Melina går amok. Melina brænder fuldstændigt sammen indeni. Det er grov kost, konstaterer han.

Se klippet i videoen over artiklen, hvor Lenny Pihl også erkender, at det nok bliver lidt underligt.

'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.