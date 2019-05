Akavet: Fie Laursen laver sin egen dildo

'Ex on the Beach' er programmet, der bliver ved at overraske.

Man troede, man havde set det hele, eftersom størstedelen af deltagerne har haft sex i programmet, og Fie Laursen endda er blevet gift - viet af sin egen far.

Men galskaben stopper ikke her. For Fie Laursen er en kvinde, der ved, hvad hun vil have. Og hun vil have kæresten Frederik Skovbjergs penis. Det får hende i aftenens afsnit til at kræve, at han støber en tro kopi af sit lem, som hun kan få med sig hjem.

- Vi skal lave en afstøbning af Frederiks penis. Jeg skal have en dildo med hjem, siger hun i videoen, som kan ses over artiklen.

Og så er gode råd dyre. For hvordan filan laver man sådan en krabat? Det ved 'Ex on the Beach'-kollegaen Cecilie Harder heldigvis, og hun træder gerne til som en rigtig kammerat og hjælper til.

- Jeg er mega beæret over at være villaens penis-afstøbningsspecialist. Jeg havde sgu ikke regnet med, at det var dét, jeg skulle være ekspert i, siger Cecilie i programmet.

Den akavede situation gør det dog svært for Frederik at få erektion, og derfor må Fie hjælpe, som det kan ses i videoen.

Fie Laursen giver den gas i 'Ex on the Beach'. Foto: Anthon Unger

Ikke sammen mere

Festlighederne fandt sted, da programmet blev optaget i januar og februar, og efter hjemkomsten til Danmark blev Fie Laursen og Frederik Skovbjerg officielle kærester. Det holdt indtil midten af april, hvor de gik hvert til sit.

- Vi har talt om det frem og tilbage i et par uger nu. Men nu er vi kommet frem til, at det er den rigtige beslutning. Det er et andet slags break-up, end jeg har været vant til. Det er en voksen-beslutning, der var nødt til at blive taget. Jeg er i en position lige nu, hvor jeg ikke helt er klar til at have en kæreste, og hvor jeg er nødt til at tænke på mig selv og få noget hjælp for de ting, jeg går og kæmper med, sagde Fie Laursen i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Senere kom det frem, at Frederik Skovbjerg havde været Fie Laursen utro, hvilket han selv erkendte.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til klippet fra Fie Laursen. Dette har ikke været muligt.

'Ex on the Beach' kan ses i aften klokken 22 på Kanal 4.