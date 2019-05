Akavet: Ser sine sex-scener sammen med svigerfamilien

'Ex on the Beach'-deltageren Claes Lanng bliver sat i en akavet situation, da han ser sig selv og kæresten Cecilie have sex - sammen med hendes forældre. Se videoen her

On and off-parret Cecilie Harder og Claes Lanng fra tv-programmet 'Ex on the Beach' medvirker netop nu i 'Efter Ex', der er streamingtjenesten Dplays spinnoff, hvor man følger deltagerne hjemme i Danmark.

Og her bliver Claes sat i en yderst pinagtig situation, da han sammen med Cecilie og Cecilies forældre genser, hvad der skete i Mauritius, hvor programmet blev filmet.

For som seere af programmet vil vide, så havde Cecilie og Claes sex på tv, og det får forældrene også at se.

- Jeg troede, det var slemt nok, at jeg skulle se mig selv have sex med Cecilie sammen med Cecilie. Men når hendes forældre også er der og også skal se det, det gør det altså lige en tand mere akavet, end jeg kan håndtere, siger Claes i videoen over artiklen.

Cecilies far er helt på bølgelængde og må holde sig for øjnene.

- Jeg lukker lige øjnene igen, konstaterer han.

Cecilie og Claes blev kærester efter hjemkomsten fra Mauritius, men det holdt kun i få måneder, før Cecilie slog op. Det fortrød hun igen, og hun brugte flere uger, før hun vandt Claes tilbage ved weekendens 'Vi elsker 90'erne' i Rødovre.

- Mig og Claes havde haft en skide god aften hele aftenen, og så begyndte vi at sidde og snakke om, at jeg skulle bevise noget, og at jeg manglede at vise det sidste. Så gjorde jeg det. Vi havde snakket meget om, at det skulle være perfekt og romantisk, når vi blev kærester igen, men jeg var ligeglad med, hvordan det blev gjort. Så længe han sagde ja, fortalte Cecilie mandag til Ekstra Bladet.

