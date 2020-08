Aldrig før set i 'Vild med dans'

Præcis som herhjemme er det ved at være tid for en ny omgang 'Vild med dans' i Norge - hvor programmet har titlen 'Skal vi danse' .

De 12 kendte nydansere er netop blevet præsenteret, og især en skiller sig ud; 31-årige Birgit Skarstein.

Hun er firdobbelt verdensmester i para-roning og afhængig af sin kørestol.

Og Birgit Skarstein lægger ikke skjul på, at det bliver en interessant udfordring at begå sig på dansegulvet i kørestolen.

- Vi arbejder på, at finde ud af, hvordan vi skal få det til at fungere, siger hun til norske Dagbladet.

Birgit Skarstein lader sig ikke begrænse af sin kørestol. Foto: Fredrik Hagen /Ritzau scanpix

Hendes professionelle dansepartner bliver svenske Philip Raabe, som er en ny 'Skal vi danse'-profil.

Han har heller ingen erfaring med at danse med en kørestolsbruger, men Skarstein er overbevist om, at parret nok skal få det til at fungere, selvom det er første gang i danseprogrammets historie, at en kørestolsbruger er med.

Fatal dukkert

Birgit Skarstein var bare 19 år og på ferie i Thailand, hvor hun blandt andet havde arbejdet som frivillig på en børnehjem, da trangen til en svalende dukkert ændrede hendes liv for altid.

Hun hoppede ud fra en badebro og landede på benene på noget, hun ikke vidste, hvad var , har hun tidligere fortalt i er interview, hvor hun videre beretter, at vandet omkring hende blev farvet rødt. Det viste sig at hendes ene fod nærmest var blevet revet af og kun hang fast i en tynd hudlas.

To gange blev hun opereret i Thailand, hvor lægerne forsøgte at sy foden fast. Under sin indlæggelse blev hun smittet med en sjælden kødædende bakterie, der blev behandlet med antibiotika. To gange blev hun ramt af anafylaktisk chok på grund af en allergisk reaktion.

Hjemme i Norge ventede ni måneder og talrige operationer. Under den sidste, hvor målet var at prøve at genskabe funktionen i benet, gik en eupidural-bedøvelse i ryggen galt, og Birgit Skarstein vågnede uden følelser fra livet og ned.