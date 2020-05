Aldrig set før: Test dit parforhold på tv

Slår dit parforhold sprækker, eller er du i tvivl, om det nu virkelig også er din partner, du ønsker at få børn med?

Så kan 'Singletown' - et nyt realityprogram, der snart rammer Danmark, være løsningen.

I 'Singletown' er formålet at teste deltagernes kærlighed til hinanden, og parrene indvilliger i at sætte deres forhold på pause, så de med status af singler kan nyde fire uger hver for sig i København. Her står den blandt andet på fester, dates og andre fristelser.

Løbende får parrene mulighed for at fortsætte eksperimentet som singler eller vende retur til hverdagen.

Det er Discovery Networks Danmark, der står bag den nye realitysatsning, og her glæder man sig over, at programmet rammer streamingtjenesten Dplay til efteråret.

- Vi har de seneste mange år set rigtig mange realityprogrammer, hvor det i bund og grund handler om at finde kærligheden. Her har vi for første gang et realityprogram, der sætter fokus på det, der kommer i kølvandet på den store forelskelse og kærligheden: nemlig parforholdets strabadser og store spørgsmål, lyder det fra programdirektør Pil Gundelach Brandstrup.

Mange kender det

Hun betegner 'Singletown' som et kærlighedseksperiment og fortsætter:

- Jeg tror, at mange kender det stadie i et parforhold, hvor man overvejer, om græsset er grønnere på den anden side, og man er i tvivl, om man er sammen med den rigtige. I programmet giver vi parrene en pause fra hinanden, hvor de får mulighed for at snuse til det, der er på den anden side, så de kan finde ud af, om det er så meget bedre end det, de allerede har. Det er derfor hele afklaringsprocessen og de erfaringer, som deltagerne får sig undervejs, som er motoren i programmet.

'Singletown' produceres af Nordisk Film TV og optagelserne vil foregå i København til sommer. Castingen er i fuld gang, og hvis programmet lyder spændende, kan man tilmelde sig med sin partner her.

'Ex' til efteråret

I Storbritannien har programmet hidtil fået en enkelt sæson, der blev vist sidste efterår. Her valgte tre par at finde sammen igen, et enkelt par gik hvert til sit, mens det sidste par allerede var brudt op ved programmets afslutning, da den mandlige part havde valgt at forlade programmet i frustration over, at hans kæreste ikke ønskede at binde sig til ham.

Imens realitydanmark afventer det nye program, er der nyt til fans af flagskibet 'Ex on the Beach'. I februar annoncerede Discovery Networks Danmark, at man var gået i gang med castingen til en femte sæson. Det kom covid-19 i vejen for, men over for Ekstra Bladet oplyser medieselskabet, at man forventer at kunne byde på mere 'Ex' til efteråret.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har man valgt at lave en sæson, der foregår i Danmark. Det afvises dog pure af Discovery Networks.