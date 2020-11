Den canadiskfødte tv-vært Alex Trebek er død søndag. Han har siden 1984 været vært på den amerikanske version af quizprogrammet 'Jeopardy!'.

Han kæmpede to år lang kamp mod kræft i bugspytkirtlen. Søndag gik han bort i sit hjem i Los Angeles med familie og venner ved siden side.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den folkekære vært var kendt for at været en meget engageret vært, hvor han var god til at interagere med deltagerne i quizprogrammet.

Han kom også i Guinness Rekordbog i 2014 for at have været vært i længst tid på det samme tv-program.

Den canadiskfødte tv-vært startede sin karriere i Canada, hvor han var vært for game-showet 'Reach for the top'.