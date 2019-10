Alle lytter med: Så knaldes der igennem

Der er gang i den i 'Ex on the Beach', hvor Jeppe og Jill igen dyrker vild sex i villaen

Det er ikke meget privatliv Jill Møller og Jeppe Bjerregaard får i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach'.

Her går parret til makronerne for anden gang i programmet, men denne gang er de ikke alene. Tværtimod.

- Jill og Jeppe ligger nede på grøn og knalder, og vi er nogle stykker, som hører det, og så synes vi, at det kunne være lidt sjovt, hvis der var andre, som var med på at gå ned og se, hvad de laver, lyder det fra Naja, der tydeligvis er ligeglad med ting som privatliv.

Hun er dog ikke alene. For hurtigt er alle villaens beboere villaen samlet foran værelset, hvor Jeppe og Jill hygger sig, og da klimaks er nået, stormer de ind og overrasker parret.

- Jeg synes, det er sygt fedt, at Jeppe og Jill bare daffer midt i festen, går ned på grøn, og så bliver der bare most, som Mark Bøgelund så poetisk beskriver akten.

Det er dog ikke alle, der har det lige fedt i situationen. Jill render febrilsk rundt og leder efter sine trusser i det efterhånden godt fyldte værelse.

- Jeg tænker bare 'okay, de har alle hørt det her', sukker hun.

Se det akavede sexklip i videoen over artiklen

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.

Hør Jeppe fortælle om første gang, de havde sex, herunder: