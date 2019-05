Alle rottede sig sammen: Det var et chok

Så gik den ikke længere for den tidligere 'X Factor'-deltager, 23-årige Sigmund Trondheim.

I mandagens afsnit af 'Divaer i Junglen' rottede de andre deltagere sig sammen imod ham og sendte ham hjem til Danmark, og det kom bag på den farverige færing.

- Det var lidt chokerende. Men de var jo nødt til at spille taktisk, ligesom jeg selv prøvede. Jeg tror bare, jeg kom til at sige for meget til alle, så de kunne godt gennemskue, hvad jeg ville. Jeg havde ikke set den komme, men jeg havde set, at det var en mulighed, siger Sigmund Trondheim.

Se også: Kærligheden brast: Realitybabe er blevet single

I TV3-programmet skulle deltagerne pege på den, som de mente skulle ryge ud, og det blev altså Sigmund. Han blev også stukket i ryggen af sin nære allierede, Philip May, som han ellers havde indgået en pagt om, at de sammen ville kæmpe sig til finalen.

Den pagt holdt ikke.

- Jeg troede, han havde min ryg, men vi skulle virkelig kæmpe for os selv i det afsnit, og jeg var bange for, at han var nødt til at tænke på sig selv. Jeg vidste dog ikke, at han selv var så bange for at ryge hjem, siger Sigmund.

Se også: Nikita Klæstrup: Så mange penge har jeg på kontoen

Overrasket og stolt

Trods sit farvel betegner han programmet som den 'fedeste, vildeste, sjoveste og mest livsforandrende' oplevelse nogensinde. Og han bærer ikke nag til konkurrenterne, der smed ham hjem.

- Jeg har lært, at jeg kan meget mere, end jeg selv lige går og tror - som at sove ude i en fucking jungle i Thailand i tre uger. Jeg var bange og nervøs, og mine forældre var også nervøse og skeptiske for, hvordan det ville blive fremstillet på tv. Men efter at have oplevet det og aldrig have givet op, så er jeg overrasket og stolt over, hvor meget jeg kan holde til, og hvor langt jeg kom.

Philip stak sin ven i ryggen, men der var stadig overskud til at give et kram. Foto: TV3

Ulækre frøer

Sigmund er samtidig stolt over, at han nåede at blive kåret til Mr. Jungle. Han erkender hurtigt, at han måske kunne have klaret 'ædekonkurrencen' bedre, hvor deltagerne skulle spise ting som grillet rotte, dampede hønsefødder og et balut-æg, der består af et 17-19 dage gammelt andefoster inde i et æg. Her stod Sigmund af.

Se også: Boris Laursen efter exit: Bittert

I det hele taget var dyrene en udfordring i junglen for den muntre entertainer.

- Når vi om aftenen skulle gå hen for at filme 'Divaer by night' (Viafree-program, red.), var der frøer på den sti, hvor vi gik. Kæmpe ulækre skruptudser. Og hvis der er nogen, der har en fobi for skruptudser, så er det altså mig. Jeg gik fuldstændigt i psykose og skreg helt sindssygt, så jeg vækkede dyrene og alle andre i junglen, fortæller Sigmund, inden han tilføjer.

- Så Philip (May, red.) var nødt til at redde mig og bære mig hele vejen.

Hvad fremtiden bringer for Sigmund, ved han endnu ikke. Men han er åben for at lave mere reality-tv. Så længe det ikke er programmer som 'Paradise Hotel' eller 'Ex on the Beach'.