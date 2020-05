Alma vinder 'X Factor'

Ingen over Thomas Blachman.

Danmarks mest garvede ’X Factor’-dommer gjorde rent bord i lørdagens finale. Tre deltagere indtog scenen, og de stod alle på skuldrene af deres skaldede mentor. En sådan præstation er aldrig set før i programmets 13 sæsoner lange historie herhjemme.

Derfor kunne den skaldede ordjonglør læne sig tilbage og nyde slagets gang på en lørdag, hvor Alma Agger til slut kunne hæve armene i triumf foran 180 publikummer, da de forløsende ord fra vært Sofie Linde lød.

- Jeg tror bare, du har leveret nogle ting, man sjældent har hørt på tv. Det har været gribende som sangerinde og kunster. Det har været på grænsende til det perfekte, lød de rosende ord fra Thomas Blachman.

Thomas Blachmans aften. Foto: Mogens Flindt

Ros til Blachman

Blot én gang skulle de resterende deltagere, Mathilde Caffey, Alma Agger og Emil Wismann, på scenen, da finalen stik mod sædvane blev delt op over to dage. Derfor handlede aftenen også mere om Thomas Blachman, der fik masser af rosende ord med på vejen fra sine slagne konkurrenter.

- Skal man tabe til nogen, så skal det næsten være Blachman. Han er the grand old man, det er en mand, der ikke går på kompromis, og en mand som jeg har lært sindssygt meget af. Tillykke Thomas, du er bare den sejeste, sagde Lars Ankerstjerne, der blev suppleret af Oh Land.

- Thomas har ikke så meget slinger i valsen. Du har en mission, og så går du med den og er sindssygt god til at skabe nogle ret præcise universer, og det er du lykkedes med gang på gang, roste hun.

Emil Wismann smed trøjen i finalen. Foto: Mogens Flindt

Tangerer Remee

Selvom Blachman i denne sæson har kørt med klatten, tog det ham faktisk hele seks sæsoner i dommerstolen, før han første gang kunne lade sig hylde som vinder af ’X Factor’ sammen med Anthony Jasmin.

I de senere år har han været altdominerende, og han har i de sidste tre sæsoner formået at vinde med både gruppekategorien, solister over 23 år og nu de unge solister.

Dermed tangerer han Remees rekord på fire ’X Factor’-triumfer. Med Remee ude af billede kan Thomas Blachman indstille sigtekornet på næste sæson, hvor han kan blive historisk som både den mest vindende dommer i dansk ’X Factor’ – og den dommer med flest sejre i træk.

Blachman selv blev forlegen, da snakken faldt på hans historiske triumf.

- Jeg bryder mig ikke om at få ros. Jeg kan virkelig ikke tåle det, og jeg kan heller ikke tåle at få kritik, grinte han.

Det ligger allerede nu fast, at Alma Agger fejrer sin sejr, når hun optræder live på eb.dk 29. maj.