ALT gik galt mellem Eva og Carsten: - Respektløst!

Et simpelt morgenmåltid fik det nygifte par helt ud over kanten på deres bryllupsrejse til Italien

Hvedebrødsdagene er i den grad forbi for Eva og Carsten.

Det står helt klart i aftenens afsnit af ’Gift ved første blik’, hvor det nygifte par skændes over alt fra indtjekning i lufthavnen, over brug af gps til hvornår – hvis overhovedet – man spiser morgenmad.

Især morgenmåltidet udviklede sig til en stor diskussion mellem den 52-årige coach Eva og hendes et år ældre brandmand-mand.

Eva ville sove, mens Carsten mente, at parret havde en klar aftale om at mødes i hotellets restaurant.

Her nogle måneder efter bryllupsrejsen kan Eva godt se, at hendes prioritering af søvn over samværet med sin nye mand måske ikke var den bedste.

- Helt ærligt, jeg kunne jo godt have været gået ned og spist morgenmad sammen med ham. Kunne jeg gøre det hele om i dag, så var jeg uden tøven taget ned for at spise sammen med ham den morgen, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Eva og Carsten havde de helt store smil fremme på bryllupsdagen, men de stivnede hurtigt. Foto: Marianne Overaa/DR

Træt og brugt

Årsagen til at Casten måtte sidde alene ved morgenbordet den pågældende dag var fordi, Eva var, ifølge hende selv, mere end godt træt og brugt efter to hårde dage.

- Aftenen før havde jeg forklaret ham, at jeg gerne ville sove længe den morgen. Jeg havde brug for at få sovet ud, jeg var psykisk og fysisk udkørt efter to turbulente og begivenhedsrige dage, forklarer Eva.

Carsten fandt det med egne ord 'respektløst', at hans nye hustru lod ikke bare ham, men også programmets fotograf vente.

- Jeg syntes, det var ærgerligt, at jeg sad sammen med vores fotograf i restauranten og ventede på min kone, mens hun lå og sov. Når jeg har en aftale, så holder jeg den, slår han fast over for Ekstra Bladet.

Men det var nu langt fra parrets største problem, mener han.

- Man ser nok også i vores diskussioner, at vi er lidt stivnakkede begge to. Jeg begynder at tænke over, hvad vi hver især har ønsket os ved en kommende partner. Jeg synes ikke, vi er et godt match, og hvis jeg har et problem, så analyserer jeg det. Det er sådan, jeg er.

I aftenens afsnit tager han derfor kontakt til en af programmets eksperter for at prøve at forstå, hvorfor de to er blevet matchet, hvilket får Eva til at sige, at han måske havde for høje forventninger til deres ægteskab.

- Har Eva ret i, at du forventede den perfekte kvinde?

- Jeg har nok tænkt, at hvis der virkelig var et hold eksperter, som skulle skabe det perfekte udgangspunkt for et ægteskab, så kunne det være, de kunne finde ud af noget, jeg ikke selv kunne finde ud af de to gange, jeg var gift. Men jeg forventede bare, at de havde lyttet til mine ønsker. Det er dét, jeg har et problem med – ikke Eva, for hun har jo meldt sig til på samme vilkår, som jeg har, slår han fast.

Brandmanden Carsten har været gift to gange før, han sagde ja til en fremmed på tv. Foto: DR/Snowman Productions

Har fået skurkerolle

I sidste uge trak hans mange kys og klap i måsen på parrets bryllupsdag mange overskrifter. Eva kaldte hans opførsel grænseoverskridende. Selv mener Carsten, at han er blevet klippet uheldigt.

For eksempel da man ser ham lukke Eva ude på altanen, hvorefter han glad udbryder: 'Endelig fred!'.

- Det, man ikke ser, er, at jeg går ud og giver hende et kram bagefter. Men jeg ved jo også godt, at det er et realityshow, og at de skal have noget til deres fjernsyn, og I skal have noget til jeres aviser, konstaterer han om episoden.

- Føler du, at du er blevet tildelt skurkerollen?

- Ja, det er jeg også, men jeg kan da godt se, at jeg laver nogle sjove ting. Jeg er den glade dreng, men at jeg så bliver hængt ud for at kysse for meget... Jeg kan forstå på et af de andre par (Cecilie og Ronnie, red.), at hun har et problem med, at han nusser hende i nakken. Jeg synes, det er helt naturligt at kysse og nusse i et ægteskab. Hvis man ikke vil nusses i nakken, skal man ikke melde sig til sådan et program, så er man ikke klar til ægteskab. Det gør man da på første date, siger han og tilføjer, at han nok bare er en lidt for kærlig type.

- Men jeg er bare den, jeg er. At jeg så i nogens øjne fremstår som en idiot, det er da lidt ærgerligt, konstaterer han.

- Fortryder du, at du har meldt dig til programmet?

- Fortryder jeg? Det vil jeg ikke kommentere.

