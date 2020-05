Alvorlig kræftdiagnose ændrede alt: - Jeg kunne ikke gå

Lørdag aften væltede det ned med guldkonfetti fra loftet i 'X Factor'-studierne i Brøndby, da det blev afsløret, at det var den 20-årige storfavorit Alma Agger, der havde fået flest stemmer af seerne og dermed kunne kalde sig vinder af 'X Factor' 2020.

Da Ekstra Bladet møder den nykårede vinder på Deco Bar i København dagen efter den store sejr, er det endnu ikke helt gået op for den unge kvinde fra Christianshavn, at det altså virkelig er hende, der har vundet sangkonkurrencen.

Usikker 'X Factor'-skæbne: Overvejer stop

Og selvom trætheden er til at spore i ansigtet, er Alma Aggers smil ikke til at tage fejl af. Hun er ovenud lykkelig for sin nye titel.

- Jeg har det dejligt i dag. Det er jo dejligt at vågne op og kunne se den kæmpe buket blomster, som står inde i stuen, fordi jeg har vundet. Jeg tror ikke helt, det er gået op for mig endnu. Jeg er så glad for, at det blev mig. Det er så vildt, og jeg er så taknemmelig for alle dem, der har stemt på mig, siger hun med et stort smil.

- Jeg har simpelthen fået så mange søde beskeder, efter jeg vandt. Det er så fantastisk at opleve den støtte, lyder det fra Alma Agger. Foto: Philip Davali

Det skal fejres

Til trods for at coronavirus i øjeblikket sætter en stopper for store forsamlinger, fik Alma Agger alligevel fejret sejren sammen med sine nærmeste.

- Jeg tog hjem med mine veninder og min kæreste, og så drak vi lige nogle gin og tonic og fik en øl. Det var rigtig hyggeligt, siger Alma, der fik sig en overraskelse, da hun kom hjem til sit hjem i Københavns Sydhavn.

- Da jeg kom hjem, hang der et tillykke-skilt på døren, hvor der var flag omkring, som mine overboer har lavet. Jeg har kun hilst på dem et par gange, så det var vildt sødt, lyder det fra Alma Agger.

På et hængende hår Det var på et hængende hår, at Alma Agger løb med sejren lørdag aften. Hun og Mathilde Caffey lå nemlig enormt tæt. Mathilde Caffey fik 34,8 procent af seernes stemmer, mens Alma fik 36,8. - Jeg var så nervøs i går (lørdag, red). De andre to gjorde det så godt, så da jeg så deres optræden blev jeg virkelig nervøs. Så jeg havde slet ikke regnet med, at det var mig, der havde vundet. - Pludselig stod jeg med den her store buket og fik at vide, at jeg skulle synge igen. Det var virkelig vildt, lyder det fra Alma Agger, der fortæller, at hendes telefon har været rødglødende siden sejren.

Jernvilje

Selvom Alma Aggers tilværelse lige nu er fuld af glæde, festivitas og succes i kølvandet på 'X Factor'-sejren, så har det langt fra altid set sådan ud for den unge 'X Factor'-vinder.

I tredje liveshow af årets 'X Factor' kom Alma Agger med en personlig afsløring. Fra hun var syv til 15 år var hun alvorligt syg af leukæmi.

Seere raser over TV2

Netop sygdomsforløbet har ifølge Alma Agger givet hende mod på at kaste sig ud i ting, som hun måske ikke har turdet tidligere - heriblandt at melde sig til 'X Factor' og pludselig stå på scenen foran hundredtusindvis af seere. Det til trods for, at hun tidligere aldrig har sunget for nogen - heller ikke sin nærmeste familie - fordi hun efter eget udsagn er for genert.

- Jeg synes, min sygdom er noget, der er vigtigt at tale åbent om, og hvis jeg kan hjælpe andre, der har det svært, ved at sige det højt, så vil jeg gerne det, fortæller Alma om, hvorfor hun valgte at fortælle om sin kræftsygdom på direkte tv.

I dag er Alma Agger helt rask og går ikke længere til kontrol. Foto: Philip Davali

Kampen mod kræften, som Alma Agger heldigvis vandt, har nemlig haft stor indflydelse på, hvordan hun er som person i dag og har ændret hendes livssyn radikalt.

Hård tid venter Alma

- Det var en hård tid. Jeg var ikke meget i skole, og på et tidspunkt fik jeg så ondt i benene, at jeg ikke kunne gå, så min far måtte bære mig rundt, siger Alma Agger, der havde svært ved at acceptere det, fordi hun som barn elskede at lege og være aktiv.

- Meget tidligt havde jeg noget meget seriøst tæt inde på livet, og det gjorde mig meget hurtigt moden. Det har givet mig en god virkelighedsopfattelse, og det har gjort, at det at gøre sig umage er virkelig vigtigt for mig, hvilket også er blevet klart i 'X Factor', lyder det fra Alma, der som konsekvens af sygdommen blandt andet gennemgik en hård medicinsk behandling.

Alma Agger sammen med sin mentor, Thomas Blachman, umiddelbart efter sejren. Foto: Mogens Flindt

Kræftforløbet sled på Alma Agger og hendes familie, men de formåede ifølge Alma Agger altid at tro på det bedste.

- Det har påvirket os som familie, og det har givet os og mig en fighter-vilje. Vi har altid været overbeviste om, at det var noget, vi nok skulle klare, og det gjorde vi. Især min far har en evne til at se det positive i alt. Den mentalitet er en vigtig del af mig, og det har også givet mig blod på tanden til at kæmpe her i 'X Factor' og til at forfølge mine drømme.

Alma Agger har fået stor ros for sit talent igennem hele årets 'X Factor'-sæson - både af sin egen dommer Thomas Blachman og af Oh Land og Ankerstjerne. Foto: Philip Davali

Faktisk var fredagens semifinale på mange måder en stor milepæl for Alma Agger, der i dag ikke længere går til kontrol for kræftsygdommen.

- Jeg var til sidste kræfttjek i 2019. Der havde lægerne fulgt mig i seks år. I fredags var det syv år siden, at jeg blev rask, og det var meget sjovt, at der var liveshow der også, og at jeg stod på scenen, siger hun og fortsætter:

- Sygdommen vil altid fylde, men jeg vælger at tænke på de ting, den har lært mig. Da jeg var syg, var jeg stadig et barn, og jeg gik til det med et barnesind. Det lyder mærkeligt, men jeg husker det som hyggeligt, når jeg for eksempel sad i legestuen på hospitalet.

Sådan så det ud, da Alma Aggers navn blev råbt op. Foto: Mogens Flindt

Spændende fremtid

At have døden tæt inde på livet har fået Alma Agger til at gribe dagen og følge sine drømme, og selvom 'X Factor' nu er et overstået kapitel, ser Alma Agger frem til forhåbentlig at lave mere musik. 'X Factor' har nemlig givet hende blod på tanden.

- Nu skal jeg samarbejde med Sony, som jeg jo har vundet en pladekontrakt med. Det glæder jeg mig til, og så skal jeg også delvist tilbage til hverdagen og arbejde som tjener lidt igen, for det savner jeg, siger Alma, der dog erkender, at det bliver en hård kamp at etablere sig som musiker, når 'X Factor' er slut.

- Jeg er selvfølgelig bange for at blive glemt. Det tror jeg, alle vil være. Det er også svært at opretholde den der hype, men jeg vil virkelig gerne musikken, og jeg vil kæmpe for det, siger Alma Agger, der dog også glæder sig til at komme tilbage til en mere normal hverdag og sit arbejde som tjener.

Går amok over dette øjeblik

Fredag aften kan du glæde dig til at opleve Alma Agger live her på ekstrabladet.dk, hvor hun giver koncert kvit og frit.