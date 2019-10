Angrebet af hidsig rotte: - Jeg skreg

Som deltager i 'Robinson Ekspeditionen' bliver du ikke kun budt på sult og benhårde konkurrencer. Den står også på vilde dyr, og et af dem gik til angreb på deltageren Jaffer Janjooa.

Det fortalte udstemte Jess Høeg mandag til Ekstra Bladet, og nu sætter hovedpersonen ord på den grænseoverskridende oplevelse, hvor Hold Syd havde lagt sig til at sove på stranden beskyttet af myggenet.

I nattens mulm og mørke kom dyrene frem. Og ét af dem, en hidsig rotte, kastede sin kærlighed på den i dag 30-årige Jaffer.

- Vi ligger og sover i sandet. Jeg er en ret lang person, og jeg fylder lidt meget, så midt om natten strækker jeg mine ben og kan mærke, at der er noget, der kradser ved mine ben. Jeg tænker ikke over det, men så kan jeg mærke, at det begynder at krybe op ad mine ben og kommer længere op, griner Jaffer og fortsætter om det, der skulle udvikle sig til et decideret angreb.

- Det er der, at jeg begynder at lave nogle 'uh uh'-lyde. Det er ret mørkt, men den springer så op imod mit hoved. Kenneth ligger til venstre for mig og Maria til højre. De ville ikke have den ind, så de begynder at trække myggenettet til sig. Ingen ville hjælpe, og jeg lavede nogle ret feminine lyde, inden jeg fik slået den ned mod mine fødder.

Se også: Det ser du ikke på tv: Skrigene var frygtelige

Og så skulle man tro, at det voldsomme møde mellem menneske og natur stoppede der. Men ifølge Jaffer havde den blodtørstige rotte ikke fået nok endnu.

- Jeg kommer ud af mit myggenet og kan se, at den jagter mig langs jorden. Eller måske den bare skulle samme vej. De andre griner selvfølgelig af mig, men jeg ville ikke blive bidt af en rotte midt om natten, fortæller han om sin paniske reaktion.

Slanger og fugleedderkopper

Dyr og kryb var i det hele taget noget, som deltagerne måtte lære at leve sammen med. Der var slanger, flagermus, rotter og taranteller( fugleedderkopper), som hyggede sig sammen med gruppen af selvrealiserende danskere.

- Man kunne hele tiden høre noget, men det var meget mørkt. De kriblede omkring os, man kunne høre det i buskadset og på stranden. Man kunne høre dyr, der angreb hinanden. På den første ø tror jeg, at jeg så fem eller seks slanger på en meters afstand og taranteller i træerne. Vi blev meget kendte med, hvilke dyr der var.

- Hvordan var det at leve i?

- Jeg synes, det gav lidt mere til hele følelsen af at leve på en øde ø, så det var sindssygt fedt. Ellers havde det jo bare været som at opholde sig på en dansk strand. Det gjorde det hele mere ægte. Man bliver selvfølgelig også bange, når man ser taranteller på et træ, der står måske to meter fra, hvor man sover. Heldigvis var det kun rotten, jeg fik besøg af, griner han.

Se også: DR løfter sløret: Nye detaljer om 'Robinson'-kopi

Jess Høeg blev stemt ud af ekspeditionens i mandagens afsnit, og han forklarede efterfølgende til Ekstra Bladet, at den stærke duo på Hold Syd, Jaffer og Kenneth, formentlig så det som nemmere at manipulere med Maria end ham selv.

Men det var ikke årsagen til, at han røg, understreger Jaffer.

- Det handlede om, at vi fra det gamle Hold Syd havde en aftale om, at vi skulle stå sammen, og at vi så os værdige. Så sker der det, at Jess og Henrik (fra det gamle Hold Nord, red.) bliver tætte, og det har jeg respekt for, men det er et spil, og jeg prøver at holde det personlige og taktiske adskilt. Vi havde en samtale om, hvem der skulle stemmes på, og der siger Jess det samme som os, men gør noget andet, forklarer Jaffer.

Der var overskud til kram, selv om holdkammeraterne netop havde stemt Jess Høeg hjem. Foto: TV3

Blev paranoid

I den konkrete situation stemte Jess Høeg på Maria i stedet for Henrik, der dog blev reddet, da Louise Camilla valgte at trække sig. Det gjorde Kenneth og Jaffer usikre på, hvor de havde Jess Høeg.

- Der blev skabt noget mistillid ud af nogle småting. I sådan et spil har man ikke brug for det, for det kan bide en i røven på et tidspunkt. Paranoia er et godt ord for det, men man bliver nødt til at fange det så hurtigt, man kan, siger Jaffer, der dog kun har respekt for ekspeditionens alderspræsident.

- Jess Høeg er virkelig den fedeste person, jeg har mødt i ekspeditionen, det har været en stor ære at møde ham. Han var den, som har været allersværest at stemme ud, men der må man tage nogle svære beslutninger, slutter han.

'Robinson Ekspeditionen' kan ses hver mandag på TV3 og på streamingtjenesten Viaplay.