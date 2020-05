Angrebet på tv: Nu har hun fået afgørende svar

Kokken Thomas Castberg var i tirsdagens afsnit af 'Med kniven for struben' på besøg i restaurant Limone i Struer, der ejes af Helle og hendes mand, Johnny.

Her kom tv-kokken på noget af en prøve, da han kunne konstatere, at størstedelen af det mad, der kom ud fra køkkenet, var præfabrikeret - og altså ikke friskt.

Under sit ophold hos Limone fik Thomas Castberg dog med hjælp fra Helle og resten af personalet vendt om på de mange dårlige vaner i restauranten.

Kokkene i restauranten begyndte at lave maden fra bunden af friske råvarer, og kunderne begyndte langsomt, men sikkert at strømme til.

I dag - omkring år efter optagelserne - går det stadig godt for Helle, Johnny og restaurant Limone.

- Vi havde totalt optur, efter Thomas Castberg og resten af holdet havde været der. Vi kørte rekordmange spisninger igennem. Thomas tog herfra om tirsdagen. Om onsdagen og torsdagen havde vi henholdsvis 89 og 79 spisende, og det er omkring 20 eller 30 stykker mere, end vi plejede, siger Helle til Ekstra Bladet.

Ramt af corona

De seneste mange måneder har Limone, der ligger inde i en biograf, dog måttet holde lukket grundet coronakrisen, og det har kunnet mærkes på kistebunden.

- Alt gik jo godt, men så har vi ligget totalt stille de sidste måneder, og det gør vi stadig - indtil i morgen. Vi kender endnu ikke hele omfanget og konsekvenserne af, at vi har haft lukket så længe. Men vi havde i hvert fald 100.000 kroner stående på kontoen, inden coronaen kom, og de er i hvert fald væk, siger Helle, der derfor er forberedt på, at de er nødt til at starte fra bunden igen i restauranten.

- Det er klart, at det her er et økonomisk tilbageslag. Det koster blod, sved og tårer. Vi skal til at søge hjælpepakker nu og se, hvad det kan føre til, men indtil videre er vi stadig kørende, og det håber vi, vi kan blive ved med.

Coronavirus har sat en midlertidig stopper for Limone, men snart er Helle og hendes medarbejdere tilbage med fuld styrke. Foto: Nordic Entertainment Group

God oplevelse

Når Helle ser tilbage på hende og mandens deltagelse i 'Med kniven for struben', tænker hun på det som en positiv oplevelse.

- Jeg tror, at Johnny og jeg har været enige om, at det har været det bedste, vi nogensinde har gjort. Det, som vi havde ønsket, at få ud af det her, var, at jeg lærte nogle fifs. Jeg er jo autodidakt, og jeg er ikke uddannet kok, så jeg har altid godt kunnet tænke mig at blive bedre, og det er jeg blevet, siger Helle og tilføjer:

- Det, der har hjulpet os allermest, er at lære at tænke nyt. Før i tiden kørte jeg bare i det, jeg har lært for 30 år siden af min far, der var kok, for jeg har ikke fået nye inputs. Så det var fedt at lære at tænke i andre råvarer og prøve noget nyt, siger hun videre.

Ifølge Thomas Castberg var maden på Limone, da han besøgte restauranten for første gang, næsten uspiselig. Foto: Nordic Entertainment Group

En af de ting, som Thomas Castberg i den grad bemærkede, da han besøgte Limone, var, at stort set al maden var præfabrikeret og ikke lavet fra friske råvarer.

Den del hører dog nu til fortiden, forsikrer Helle.

- Alt det, der var inden Thomas, er dødt. Og alt det, Thomas har lært os, kører for fuld skrue. Så der er intet kød i sous vide, og der er ingen pomfritter fra pose.

Hård kritik

Selvom Helle understreger, at det har været en fantastisk oplevelse at være med i 'Med kniven for struben', og at hun har lært meget, fortæller hun også, at det til tider var hårdt at modtage kritik fra Thomas Castberg.

- Det var meget grænseoverskridende at få den kritik, for inden han kom, tænkte jeg, at han i hvert fald ikke kunne anfægte mig på maden. Så jeg tænkte ærligt talt til at starte med, at han skulle pakke og tage hjem igen, når han sagde, at maden var dårlig. Men det gik hurtigt over, og så kunne jeg jo også godt se, hvad han mente.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at man i et program som 'Med kniven for struben' får meget hårde ord med på vejen. Hvordan var det, når man samtidig også ved, at det bliver filmet?

- Vi var forberedt på, at der ville komme et eller andet. Vi har også selv set og slugt for eksempel Gordon Ramsays programmer rådt. Så vi vidste jo, hvad vi gik ind til, siger Helle.

Ifølge Helle har Thomas Castberg lært hende og medarbejderne på Limone rigtig meget. Foto: Nordic Entertainment Group

Hun understreger dog, at det ikke er alle steder, hun er lige tilfreds med, hvordan programmet er klippet.

- I det store og hele er jeg meget enig med Thomas Castberg. Der er dog steder, jeg synes kunne være klippet helt anderledes, og hvor jeg ikke får den kredit, jeg fortjener. Jeg bliver for eksempel rost flere gange, men mange steder er det klippet ud, siger hun og fortsætter:

- Men det er jo selvfølgelig også tv, og der ved man jo også godt, at de fremhæver det, der er bedst tv.

Thomas Castberg lagde bestemt ikke fingre imellem, når han fortalte medarbejderne på Limone, hvad han mente om deres mad. Foto: Nordic Entertainment Group

Under sit ophold fokuserede Thomas Castberg meget på at få Helle til at tage mindre ansvar i restauranten og uddelegere mere til sine mange medarbejdere - især i køkkenet. Den kendte kok mente nemlig, at Helle havde alt for meget at se til.

- Det er en kæmpe proces at fralægge sig ansvar, når man er som mig. Jeg har aldrig prøvet kun at have ét job, og jeg har nok lidt svært ved at give tingene fra mig. Det arbejder jeg stadig på, siger hun og fortsætter:

- Jeg har stadig meget at se til, men her i coronatiden er der mange hængepartier, vi har fået styr på derhjemme. Det giver ro i hovedet, siger hun og tilføjer:

- Jeg har altid vidst, at jeg nok har ADHD, og efter optagelserne har jeg fået konstateret, at det har jeg. Nu får jeg medicin for det, og det giver mig også en anden ro i hovedet i forhold til mine tanker og alt det, der fylder, med restauranten, så jeg har fået lidt mere struktur på det hele. Så alt i alt går det rigtig godt, understreger hun.

Helle er derfor sikker på, at Limone går imod en lang og lys fremtid.