Angriber DR-vært: Hun mobber

I dag er der premiere på Signe Moldes nye program 'Signe Molde på udebane'.

Her møder den kendte vært en række mennesker eller grupper, hun ikke er enig med eller ikke forstår.

I første afsnit besøger hun det danske LGBT+-miljø, og det er ikke endt godt. I hvert fald ikke hvis man spørger LGBT+ Danmark, der har lagt et længere skriv på sin hjemmeside, hvor programmets tone angribes.

'Desværre er elementer i programmet vinklet på en måde, som ikke stemmer overens med LGBT+ Danmarks værdier og ramme for, hvad der er sjov eller respektfuld satire’, skriver LGBT+ Danmark og understreger, at man generelt tror på, at selvironi og samfundssatire gør os klogere på os selv og hinanden.

'I programmet præsenterer Signe Molde LGBT+ Danmarks sekretariatschef Susanne Branner Jespersen for scenarier med transkvinder i kvindesport. Men programmets jargon og klipning mellem de transkønnede sportsudøvere og et grinende publikum resulterer i, at transkvinderne bliver gjort til objekt for spot og forargelse', lyder det blandt andet.

Ekstra problematisk

Derudover er det faldet organisationen for brystet, at transkvinder omtales som mænd, hvilket anses som stødende.

'Ekstra problematisk er det, at den befolkningsgruppe, som står for skud er blandt de mest sårbare i vores samfund.'

Og angrebet fortsætter:

'Når Signe Molde på denne måde aftvinger befolkningsgruppers selvironi, havde vi derfor håbet på, at hun ville have lavet jokes om LGBT+ personer til LGBT+ personer fremfor til et forudsætningsløst publikum. Som programmet vinkler humoren om LGBT+ personer og i særdeleshed transkønnede, fremstår satiren snarere som mobning.'

Vil diskutere fordomme

LGBT+ oplyser, at man har haft programmet til gennemsyn og fået enkelte rettelser igennem – dog ikke alle.

På Instagram er der også flere af Signe Moldes følgere, der ikke finder glæde ved hendes humor. Her svarer Signe Molde:

'Formålet med programmet er netop - bla gennem humor - at diskutere fordomme og få nuanceret vores blik på ting, vi ikke umiddelbart lige forstår. Håber du kan fornemme det, når du ser programmet i en helhed. Alt godt'.

Det er dog ikke alle, der er forargede over programmet. På Facebook skriver en bruger ved navn Nico.

'Har lige set det. Jeg er transkønnet og syntes, det var underholdende og er på ingen måder krænket. Kan vi blive enig om bare at respektere hinandens menneskelige værdiger er alt godt. Fed humor Signe'.

Hvortil Signe Molde svarer:

'Det er jeg helt utrolig glad for at høre...mere end du aner. Og ja!!! Det kan vi så meget blive enige om. Tusind tak for at sige højt hvad du tænker'.

Signe Molde skriver i en hurtig kommentar til Ekstra Bladet - da hun er på vej i 'Aftenshowet':

'Jeg håber, at vi i programmet med humor og ærlighed kan udfordre os gammeldags typer og nærme os hinanden - og måske ovenikøbet skabe nysgerrighed over, hvad det egentlig vil sige at være transkønnet. Og hvad er det, der gør, at nogen LGBT+ personer ikke kan grine af alle de samme jokes som jeg. ...Det vil jeg gerne finde ud af, og jeg tager gerne et par slag for at nå dertil', skriver hun og afslutter med en smiley.