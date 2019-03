Ankerstjerne afslører: Dét så du ikke på tv

Det var en jublende lykkelig Patrick Smith, der på 'X Factor'-scenen sprang i armene på sin mentor, Lars Ankerstjerne, da Sofie Linde råbte hans navn op.

Det betød nemlig, at han for første gang i år var sendt direkte videre til næste liveshow af seerne. Men bag den store jubel, og de store smil, gemte sig en dybt frustreret ung mand, der få minutter forinden var træt af livet i 'X Factor'.

Vraget: Her er hendes reaktion

Det afslørede hans mentor, Lars Ankerstjerne.

- Der skete det, at lige inden, vi gik op og modtog dommen, der siger Patrick til mig, og han var helt ked af det, at han følte, han skulle lave om på sig selv for at få lov at være her. Det blev jeg sgu ked af. Det er synd, for han skal have lov til at være en stor, larmende og skæv personlighed, sagde dommeren til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Han er bare en glad, ung mand på 18 år. Han skal ikke have det sådan der. Han trængte til det (at gå direkte videre, red.), og jeg er glad for, at han fik lov at få en opløftende oplevelse. Det har været fucking hårdt.

Dommeren fik sig en velfortjent øl efter programmet, hvor alle hans artister endnu engang klarede sig igennem. Foto: Mogens Flindt

Nedtur

I fredagens liveshow var det Gina Michaells og pigegruppen Echo, der måtte i omsang, og det betød, at det for første gang var Lars Ankerstjerne, der stod med valget og skulle beslutte, hvilken deltager der måtte forlade programmet. Det var hårdere, end han havde ventet.

- Det var nedtur. Jeg endte i sidste ende med at gå med fornemmelsen. Med Nanna (Oh Land, red.) og Echo kunne jeg bare se, at der var ting, de manglede at opnå. Det var min følelse.

Se også: Chok-exit i 'X Factor'

Den debuterende dommer havde dog svært ved at pege på, hvorfor potentialet var større hos pigegruppen.

- Det ved jeg sgu ikke. Nej, jeg synes bare stadigvæk, de har mere at hente. Hvad fanden ved jeg. Jeg bliver sat i situationen og bliver udfordret på alle mulige måder. Både følelsesmæssigt og intellektuelt.

Patrick sprang i favnen på Ankerstjerne, da Sofie Linde råbte hans navn op. Foto: Mogens Flindt

Værste jobs i verden

Inden sin debut i 'X Factor' var det en stålsat Lars Ankerstjerne, der proklamerede, at han var ankommet for at rive programmet rundt og vinde det. Den følelse har han fortsat, men han erkender, at han nok har taget lidt for let på det.

- Jeg var en anden mand i gamle dage, sagde han med et grin.

- Man bliver meget mere følelsesmæssigt revet med af 'X Factor', end jeg nogensinde kunne have forventet. Men det er fedt at lave noget, man elsker og kan mærke. Jeg har haft de værste jobs i verden. Jeg har gjort rent på toiletter, og det var nedtur. Det her er federe, selvom det er hårdt.

Med Gina Michaells' farvel har Thomas Blachman nu kun én deltager tilbage i 'X Factor'. Oh Land har to og Lars Ankerstjerne har alle sine tre.