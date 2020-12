Ansat stak arm ind for at fodre tiger: Så gik det helt galt

En ansat i Carole Baskins dyrepark blev bidt af en tiger, da hun stak armen ind for at fodre den

Carole Baskin, som er kendt fra 'Tiger King', har været omgærdet af skandaler siden sin medvirken i Netflix-successerien.

Nu har endnu en skandale ramt den ukronede kattedronning, da en frivillig ansat i hendes dyrepark Big Cat Rescue er blevet angrebet af en tiger.

Det skriver TMZ, som har talt med Carole Baskin og hendes mand, Howard, om episoden.

- Det er vores universelle regel, at man ikke åbner lågen, før en koordinator kommer og hjælper til, men Candy sagde, at hun ikke tænkte sig om, da hun rakte ud for at åbne den. Det er imod vores protokoller, at man stikker nogen som helst kropsdel ind i et bur med en kat i, siger de til TMZ.

Ifølge ægteparret stak den frivillige, en kvinde ved navn Candy Couser, sin arm ind til tigeren Kimba for at åbne en dør, så den kunne blive fodret.

Det fik den sultne tiger til at bide sig fast i hendes hånd og rive til.

Opførte sig normalt

TMZ oplyser, at Candy Cousers arm næsten blev revet af ved skulderen, men da flere andre frivillige kom løbende til stedet, slap tigeren sit greb.

15 minutter senere ankom ambulancereddere til stedet, og Candy Couser blev efter indledende behandling transporteret til hospitalet.

Ifølge TMZ forventer man, at hun overlever.

Carole og Howard Baskin har over for TMZ forklaret, at Candy Couser ikke ønsker, at angrebet skal få konsekvenser for tigeren Kimba.

De understreger, at tigeren 'opførte sig normalt', fordi der var mad til stede.

Den vil dog for en sikkerheds skyld blive sat i karantæne i 30 dage.